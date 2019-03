蓬佩奧：美國將撤回所有駐委內瑞拉外交人員

▲ 美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)11日在推特中表示,美國將在本周撤離所有剩下的駐委內瑞拉外交人員。並指出,這項決定反應了委國不斷惡化的局勢,這也代表駐外人員不再成為美國對委國政策的「限制因素」。

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.