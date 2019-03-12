蓬佩奧：美國將撤回所有駐委內瑞拉外交人員

▲ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11日在推特中表示，美國將在本周撤離所有剩下的駐委內瑞拉外交人員。並指出，這項決定反應了委國不斷惡化的局勢，這也代表駐外人員不再成為美國對委國政策的「限制因素」。

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2019年3月12日

白宮早在今年1月召回所有「非緊急使館工作人員」，同時呼籲美國公民不要隨意前往委國，因為該國「充滿犯罪、內亂、衛生條件差，甚至會任意逮捕美國公民」。國務院也「強烈要求」留在委內瑞拉的美國公民立刻返國。

委內瑞拉政壇陷入一片混亂，先前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣布「美委斷交」，下令關閉美國駐卡拉卡斯大使館，要求所有外交人員限期72小時離境，也要求所有委內瑞拉駐美國的外交人員返國。當時國務院表示，僅會裁減人力，不會關閉大使館。