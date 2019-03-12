未婚夫慘遭槍殺　22歲女穿婚紗「墓園中跪地痛哭」：好想和他在一起

▲ 謝里菲與巴魯琪原本預計9日結婚。（圖／翻攝自臉書／Mohammad Sharifi）



國際中心／綜合報導

美國田納西州一名24歲的青年穆罕默德．謝里菲（Mohammad Sharifi）上個月遭到槍殺，他22歲的未婚妻巴魯琪（Sara Baluch）10日身穿全白婚紗前往墓地，跪在地上抱頭痛哭，讓人看了相當不捨。兩人原本預計9日結婚，巴魯琪哭著說，「我們應該在一起的」，「我們原本很快樂的，我好想和他在一起。 為什麼我要等待？」

HEART-SHATTERING On what would've been her wedding weekend, 22-year-old Sara Baluch got in her wedding dress and visited her fiance's grave. Tennessee police say he was fatally shot while trying to sell an Xbox https://t.co/tLHCEGHlbk



Photos: @TimesFreePress pic.twitter.com/ym6ZxmzF36 — FoxNashville (@FOXNashville) 2019年3月12日

謝里菲2月19日在田納西州希克森（Hixson）一處公寓停車場遭到20歲男子懷特（D'Marcus White）槍殺，懷特曾在臉書上表示要以200美元購買謝里菲的Xbox，兩人因此相約見面。事發後，巴魯琪是第一個趕到醫院的人，護士當時握著她的手，不斷說著抱歉。巴魯琪憶述，「那時就像全世界從我腳底崩解。我感覺我不斷往下墜，之後我就昏倒了。」

這原本是兩人最快樂的周末，卻成為巴魯琪最悲傷的日子。她穿上原先挑選好的嫁衣，前往哈珀斯山追思花園（Harpeth Hills Memory Gardens）悼念逝去的愛人，畫面被媒體Times Free Press捕捉下來。

巴魯琪悲傷地說，「他每天保護著我，但我卻沒能保護他」，「我很抱歉，穆罕默德。 我真的很抱歉，非常抱歉。」兩人都是田納西大學查塔努加分校（UTC）的學生，謝里菲原本會在今年春天畢業。巴魯琪受訪時表示，未婚夫離開後的頭兩周，曾經來到夢裡，「他沒有跟我說話。他只是來握著我的手。」