未婚夫慘遭槍殺　22歲女穿婚紗「墓園中跪地痛哭」：好想和他在一起

▲ 謝里菲與巴魯琪原本預計9日結婚。(圖/翻攝自臉書/Mohammad Sharifi)



國際中心/綜合報導

美國田納西州一名24歲的青年穆罕默德.謝里菲(Mohammad Sharifi)上個月遭到槍殺,他22歲的未婚妻巴魯琪(Sara Baluch)10日身穿全白婚紗前往墓地,跪在地上抱頭痛哭,讓人看了相當不捨。兩人原本預計9日結婚,巴魯琪哭著說,「我們應該在一起的」,「我們原本很快樂的,我好想和他在一起。 為什麼我要等待?」

HEART-SHATTERING On what would've been her wedding weekend, 22-year-old Sara Baluch got in her wedding dress and visited her fiance's grave. Tennessee police say he was fatally shot while trying to sell an Xbox https://t.co/tLHCEGHlbk Photos: @TimesFreePress pic.twitter.com/ym6ZxmzF36

謝里菲2月19日在田納西州希克森(Hixson)一處公寓停車場遭到20歲男子懷特(D'Marcus White)槍殺,懷特曾在臉書上表示要以200美元購買謝里菲的Xbox,兩人因此相約見面。事發後,巴魯琪是第一個趕到醫院的人,護士當時握著她的手,不斷說著抱歉。巴魯琪憶述,「那時就像全世界從我腳底崩解。我感覺我不斷往下墜,之後我就昏倒了。」

這原本是兩人最快樂的周末,卻成為巴魯琪最悲傷的日子。她穿上原先挑選好的嫁衣,前往哈珀斯山追思花園(Harpeth Hills Memory Gardens)悼念逝去的愛人,畫面被媒體Times Free Press捕捉下來。

巴魯琪悲傷地說,「他每天保護著我,但我卻沒能保護他」,「我很抱歉,穆罕默德。 我真的很抱歉,非常抱歉。」兩人都是田納西大學查塔努加分校(UTC)的學生,謝里菲原本會在今年春天畢業。巴魯琪受訪時表示,未婚夫離開後的頭兩周,曾經來到夢裡,「他沒有跟我說話。他只是來握著我的手。」

On what would have been his wedding weekend, the family of Mohammad Sharifi gathered at his grave site to mourn. His fiance, Sara Baluch, wore her wedding dress. Mohammad was shot and killed two weeks ago while selling an Xbox. His family is shattered. https://t.co/yWL6q8z1G3 pic.twitter.com/032Hh9HVZl