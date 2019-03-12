韓國瑜不承諾做滿高雄市長？周錫瑋：政治永遠保持彈性

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜11日受訪時，承諾會做滿4年任期，2020大選不在他的考量之內，但其下節目後態度又轉為保守、曖昧，對於是否接受黨徵召，表示「原本就沒說死」。對此，前台北縣長周錫瑋認為，民進黨過去有很多縣市長也說要做好做滿，最後都沒有，「政治上永遠保持一點彈性與空間」。

韓國瑜昨日接受電台專訪時表示，2020大選不在他考量之內，且4月不會領表登記黨內初選，他說，「我當然就是繼續完成，四年任期阿，會繼續做」，不過下節目後韓國瑜態度又轉為保守，不僅反問記者「做滿4年誰說的？」，對於是否接受黨徵召，還表示「原本就沒說死」。

韓國瑜解釋，節目主持人黃光芹當時是問他一任市長是幾年，他回「全台灣都知道是4年」，不過，黃光芹12日於臉書還原真相，表示韓國瑜開門見山說，他上任市長第一天，就在想「做滿任期」以後，人家怎麼評價他？並強調她已重聽4次錄音，韓國瑜的確說「4年會繼續做下去」。

對此，周錫瑋12日受訪時表示，民進黨過去有很多縣市長也說要做好做滿，最後都沒有，「政治上永遠保持一點彈性與空間」。針對國民黨2020大選究竟會派誰出線，周表示，太陽每天都會升起，明天的事情都不知道會怎樣演變，民調也每天都不一樣，目前國民黨內幾個表態參選總統的人選都是不錯的強棒，反正好好努力，讓最強棒出線。