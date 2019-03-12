回擊國民黨自經區政策　管碧玲：不該反對嗎？

▲民進黨召開記者會反擊國民黨自經區政策。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜近日提出重啟「自由經濟示範區」的構想，而民進黨團今(12日)也召開記者會提出「六問」回擊。民進黨立委管碧玲表示，「民進黨反對國民黨自經區條例舊案重提，反對得理直氣壯」、「您說，不該反對嗎？」

管碧玲12日臉書PO文開頭就寫「國民黨重提自經區條例，民進黨理直氣壯反對！」她在記者會上分析，國民黨重提過去放棄的舊案，其條文達95%相同，而該特別條例有三個開放和三項措施，「將造成台灣三輸、以及對經濟的四大傷害。」

管碧玲說，國民黨所稱的「自經區2.0」中，73條的條文有70條是和之前的舊案相同，她批「舊案自抄率達95%」，也提到這個特別條例的核心就是三項開放，包括開放中資、全面開放中國禁止產品及開放世界各國進口原料與產品，全部免稅、開放低薪外勞。

管碧玲提到，三個措施的部分是，一、前店後廠，只需在自經區設一張辦公桌，全國都可設工廠、全台成為自經區的加工區延伸，什麼是免稅的？什麼是非自經區要打税的混淆不清，如何管理？二、進、出口產品免稅；三、因為符合WTO規定（35%在台成本），出去的貨全部轉成MIT(台灣製)。

管碧玲指出，這三個開放與三項措施將會造成台灣三輸，第一，沒有稅收，國家輸；第二，本土農漁工產業敵不過進口低價產品、敵不過免稅出口產品，和內銷競爭，產業全輸；第三，進口外勞加重低薪，勞工輸。

管碧玲認為，不只三輸，整體而言自經區造成的四大傷害是永久性傷害，像是放棄產業升級、掏空本土產業、加重低薪危機、重傷MIT形象，「民進黨反對國民黨自經區條例舊案重提，反對得理直氣壯，您說，不該反對嗎？」