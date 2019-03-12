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台中承辦全國原民運動會　盧秀燕：沒穿原民服裝不能跟我講話

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▲▼台中市長盧秀燕歡迎大家來台中市參觀原住民運動會。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中市長盧秀燕歡迎全國民眾來台中參觀原住民運動會。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府23日起連續三天籌辦2019年全國原住民族運動會，除邀請運動明星陳傑、郭婞淳代言外，盧幽默地說，活動當週，市府局處首長都要穿上具原住民特色的背心，才能跟她說話，逗得現場一片笑聲。

台中市政府12日舉行市政會議，由運動局長李昱叡進行「年全國原住民族運動會」專案報告。李昱叡表示，盼藉由賽事發掘優秀原住民運動人才、增加運動文化交流機會，同時帶動地方經濟、觀光產業發展。

盧秀燕在市政會議上，除了感謝各局處通力協助舉辦原民運動會之外，她更宣布，為宣傳這項賽事，3月23日當週，台中市將進行有特色的原民週，當週活動相關人員及市府局處首長，可穿上具原民特色的背心，或在頭上繫上具原民特色的頭飾，共同宣傳原民運動會。

她更幽默地說，所有市府首長當週都要穿那件衣服才能跟她說話，逗得現場一片笑聲。

盧秀燕表示，原民運動會競賽項目獨具特色，包括傳統負重、射箭、水域活動等15種，建議提撥經費，讓賽事結合台中市17所大專院校相關視覺傳播系學子，以隨隊記錄方式互相交流、提供在地學生拍片機會，全市動員一起行銷原住民族運動會。

運動局指出，為使參賽選手有良好的訓練及足夠的比賽器具，賽會補助每位選手2500元、教練1000元，購買比賽用專業服裝、比賽器具及訓練需要的飲用水。同時，也邀請選手及隊職員免費參觀花博，於賽事之餘體驗台中城市風光。

運動局表示，全國原住民族運動會是深具特色的綜合型賽會，透過賽事可凝聚原住民族的情感、展現原住民族文化與節慶活動的特色。歡迎全台各地熱愛運動的朋友們，在3月23日至25日來到台中共襄盛舉。

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關鍵字：盧秀燕,原住民

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