選對可省油！排檔桿D位下方「2英文字」功能曝光　網驚：長知識了

▲網友問「C跟S是什麼意思？」（圖／翻攝自mobile01）

網搜小組／綜合報導

台灣開車人口很多，但談到對車子的熟悉度，恐怕還得加強；尤其製造商來自各國，車上各種「操作圖示」也可能有所不同，不僅讓初學者霧煞煞，老手也可能得研究一番。一名網友就貼出一張排檔桿的照片問「上面的標示有些不懂」、「想請問各位大大，圖中的C跟S是什麼意思？」引發其他人熱論。

這名網友在《Mobile01》貼出照片，只見排檔桿從上到下分別為「P檔」→「R檔」→「N檔」→「－D＋檔」，最下方還有一個CS的圖示。上面4個檔位相當常見，就算新手也一定知道，但原PO看到最下方的圖示，忍不住發問「想請問各位大大圖中的C跟S是什麼意思？」

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看到貼文後，馬上有人出來解答「C是舒適模式；S是運動模式～不客氣」，樓主繼續問「請問哪一個模式是省油？因為大多都開市區，比較不會跑長途的」，其他網友紛紛回應「C」。

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▲這些英文字，開車的人一定都看得懂。（圖／翻攝自mobile01）

話題也引發討論，有人就認為，看懂排檔桿上的英文字，真的是開車的首要條件，「建議拿到車後先仔細看一下車子使用手冊，現在使用手冊隨著先進配備的導入，好像也越來越厚了。這本手冊詳細介紹車上各個功能，看過後會了解很多」、「有一次公司出差，開公司車，自排的還有定速，那個時候根本沒用過定速，還被同事笑」。

還有人發問「我可以問嗎？那個J是什麼？不要叫我再去考駕照，我真的有駕照」，並分享自己的經驗「我30幾年前只開過手排，自排車沒開過也沒看過，有一天經理要我開他的車（自排車）去辦事情，我看了檔位上的英文單字後一頭霧水，跑去問了經理說那些英文字是什麼意思？我還沒問完，經理就說：『你不用去了，我另外找人去。』當下我覺得好糗。」

但看到問題後，網友紛紛傻眼回覆「我深深覺得您太幽默了，呵呵，居然問J」、「你說圖片上的嗎？如果是的話，那個不是J，那只是排檔軌道而已，方便讓駕駛知道」、「J=Jet，噴射模式，快的你不要不要的（逃）」。

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