去南部玩！他親體驗「地獄交通」列出8大不可思議　網用3個字點破癥結

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▲有網友日前到南部玩，親眼目睹各式交通亂象。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

到台灣南部旅行，浮現在腦海中的會是什麼風情？是艷麗的陽光，美味的小吃，或混亂的交通呢？最近就有網友抱怨，去了南部旅行，結果印象最深刻的是超恐怖的交通，他特地整理成「8大不可思議」，意外引發共鳴，也有人點出問題在於「人情味」3字。

網友4日在mobile01貼文，提到趁著228放4天連假，到台灣南部旅行，結果感受到空前的震撼，尤其是交通上三寶橫行彷彿置身地獄般可怕。於是他把這幾天見聞記錄下來，整理成〈南部交通8大不可思議〉，羅列8點最恐怖的不守規矩行為。

1. 在路上一定會看到有人闖紅燈。



2. 在路上一定會看到有人騎車不戴安全帽。



3. 在路上一定會看到逆向行駛。



4. 開車開在中線到路口一定會變左轉車道。



5. 警察開單會被說擾民還會被叫去議會罰站。



6. 小路口轉大路口莫名其妙要待轉 警察最喜歡抓這種。



7. 明明雙向都有左轉車道卻沒有左轉號誌。



8. 車禍一堆，買個早餐也可以看到車禍，但都是小車禍。

▲南部交通特別混亂，還是全台灣的共業？（圖／記者李毓康攝）

文章貼上網，吸引大批網友熱烈討論，不少人持同樣看法，「在高雄紅燈右轉真的是常態」、「這不是緯度的差異，而是人情味的差異」、「我去七股鹽山那個鄉下點都是田的地方，沒戴安全帽的數量奇多」、「，這不叫不可思議，而是天性浪漫，做事較不拘謹」、「南部以上比率真的高到爆表沒錯XD這是不能說的公開秘密。」

不過，也有許多網友反駁立論太偏頗，這8點根本是全台各縣市用路人的通病，「不曉得您住哪？這些情況北部也很常見」、「不用南部呀，過了台北市到了新北市的三重，你講的狀況我也都看的到」、「應該戰城鄉才對，鬧區之外的隨興現象真的多到隨時隨地在發生」、「從南到北都一樣吧駕駛水準，道德差跟南北沒關係吧。」

見網友討論熱烈，PO文者後續做了補充說明，他說在台北市住了15年、高雄市住了15年、台南市住了6年，寫這一篇「真的是有感而發」。他坦言交通亂象全台都有，但出了台北市特別明顯，推測最主要還是警察執法上的差異，因為南部人情味重，「警察多半講一講就放你走，根本無效阿！」

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