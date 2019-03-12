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藥膳鍋加蛤蜊！他吃完見「小型沙灘」傻了　網笑新口味：是芝麻糊鍋啦

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▲▼ 沙鍋蛤蜊 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲「沙」鍋蛤蜊 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

吃海鮮的時候，新鮮度是大家最在意的點之一，不過過於新鮮好像也會有其他困擾。一位網友日前在臉書po出自己的藥膳鍋，只見他另外多點了一盤蛤蜊，吃完之後鍋底竟充滿沙子，形成一片小沙灘，讓大家都看傻表示「你吃芝麻糊吧」、「有『沙鍋』沒看到魚頭」、「這很新鮮耶」。

一位網友在臉書「爆怨公社」中表示，日前到火鍋店內用藥膳小火鍋，除了原有的火鍋料，又另外再加點了一盤蛤蜊，沒想到吃完之後，鍋底竟然充滿了黑色的沙子，儼然小型泥灘，蛤蜊的殼裡也殘留了好多沙子，讓他吃得好茫然，無奈表示「我知道難免會有沙，但也不用給我那麼多...。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 沙鍋蛤蜊 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲可以順便堆沙堡？？（圖／翻攝自爆怨公社）

不過許多網友看完都認為吐沙吐成這樣代表蛤蜊很新鮮，「表示現撈」、「活跳跳的才會吐沙喔」、「表示這還很新鮮。吃過打不開，又臭掉的更噁心！」其他人則表示看起來有點誇張，像芝麻球在鍋內破掉，「你一定吃芝麻糊鍋對吧」、「蛤蜊『沙』鍋嗎」、「你點沙茶鍋嗎？沙+茶」、「這沒有吐過沙吧」、「有沙鍋沒看到魚頭」。對此原po表示，店家表明他們有先讓蛤蜊吐過沙，雖然最後還是造成這樣的情景，他們也願意退還蛤蜊的費用或是換一鍋湯。

大家若要讓蛤蜊快速吐沙又吐得乾淨，可以利用溫水或是鹽水，讓蛤蜊變得更活躍；另外也盡量不要讓蛤蜊重疊或是照光，可以用黑布或黑色塑膠袋蓋住，製造陰暗的環境，同時也要記得換水，避免水質變差影響蛤蜊的新鮮度。

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關鍵字：蛤蜊,火鍋,吐沙,沙灘,沙子,爆怨公社

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