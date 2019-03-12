菜梗太老還刺刺的！下秒吐出「暗褐色噁毛腳」崩潰　網嚇傻：身體呢？

▲一名網友以為吃到太硬的菜梗，結果竟然是一隻暗褐色的毛腿。 （圖／翻攝自爆怨公社）

地方中心／綜合報導

許多外食族為了兼顧健康，時常會在外帶時點上一盤燙青菜，但有一名網友卻在臉書社團「爆怨公社」表示，他買了一袋燙青菜，卻覺得菜梗怎麼樣都咬不斷，而且還覺得咬起來感覺刺刺的，結果吐出來一看，竟然發現自己一直在咬的是一隻「暗褐色噁毛腳」而貼文一出，立即引發網友熱議，「應該慶幸只是腳！幸好不是完整的！」、「剩腳 其他的部分哪裡去了啊？」、「老闆加菜了」。

原PO表示，「在吃燙青菜時…突然覺得口中的青菜梗也太老了…結果我吐出來看看…好的…刺刺的⋯⋯驚嚇指數破千」此外，從畫面中可見，一隻暗褐色的毛腳隱藏在青菜之中，而由於整隻腿部保留的相當完整，讓人感到相當作噁，也因此讓不少網友表示，「X！好有臨嘴感」、「光看就好想吐啊！」。

貼文一出立即引發熱議，「啊啊啊～我頭皮發麻了 」、「恐怖的是其他的部位去哪了...」、「X！好有臨嘴感」、「這腳好粗，好有畫面」、「X！好有臨嘴感」此外，也有網友分享自己的悲慘經歷，「比我上次從嘴撈出來的小強剩一半的屍體還好一點」、「接下來的幾天，你吃東西時會疑神疑鬼的」。

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