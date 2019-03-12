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小資饕客有口福　688元大啖日本飛驒A5和牛火鍋！　

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▲武鶴和牛火鍋。（圖／記者浦靖祤攝）

▲「武鶴和牛火鍋」推出高CP值日本飛驒A5和牛套餐，只要688元就能嚐鮮。（圖／記者浦靖祤攝）

記者浦靖祤／台北報導

說到日本飛驒A5和牛，豐富的油花和入口即化的甜美口感，一直深受許多饕客的喜愛，只是高等級和牛的價格相當昂貴，餐廳裡的和牛料理價格，動輒４、５千元起跳，因此有火鍋業者看準商機，親自到日本尋找飛驒和牛業者合作，將高品質的和牛引進到台灣，用高CP質的餐點與價格，讓消費者輕鬆就能享用A5和牛的絕佳美味。

▲武鶴和牛火鍋。（圖／記者浦靖祤攝）

2888元套餐包含兩盤日本A5和牛、梅花豬肉、活凍龍蝦和豐富海鮮，適合2~3人享用。（圖／記者浦靖祤攝）

今年才28歲的七年級生老闆Shinichi，擁有12年餐飲業資歷，在2017年和牛開放時，和3位不同領域但志同道合的好朋友合資創業，在台北市吉林路開設第一家「武鶴和牛火鍋」，Shinichi表示，「當初為了進口頂級飛驒和牛，可是費了一番苦心，為了要取得日本和牛業者的信任，親自飛去日本拜訪了好多次，並且拍胸脯保證總銷量可以達標，才終於讓日本人點頭，引進最頂級的A5和牛到台灣。」

▲▼武鶴和牛火鍋。（圖／武鶴和牛火鍋提供）

引進日本飛驒A5和牛，讓消費者可以用輕鬆價錢享用和牛的美味。（圖／武鶴和牛火鍋提供）

因為是從日本和牛源頭進口，以量制價讓成本降低了，因此火鍋店推出的A5飛驒和牛套餐，只要688元就能吃到！再加699元就多一盤價值1250元的和牛背脊肉盤，好康的還不止如此，在店內用餐打卡，又再送一盤2盎司的M9澳洲和牛肉盤，等於花一千多元，就有三大盤和牛肉盤，讓愛吃肉的消費者大呼過癮。Shinichi說，「店裡使用的和牛都是日本空運來台然後立刻轉凍，客人點餐之後現切，因次能保有最好的新鮮度，在店裡擺放的大冰箱內，都能看到日本直送的和牛，讓顧客吃得安心。」

▲武鶴和牛火鍋。（圖／記者浦靖祤攝） ▲武鶴和牛火鍋。（圖／記者浦靖祤攝）

海鮮盤用料豐富，到店裡用餐還提供貼心的剝蝦殼服務。（圖／記者浦靖祤攝）

由於日本和牛供貨品質穩定，顧客用餐滿意度高，加上環境舒適優良，武鶴和牛火鍋店榮獲日本日本農民署欽點的「台灣區日本和牛優良販售店」，全台只有40間餐廳獲得，武鶴行銷公關Dino表示，「我們希望以平實的價格提供高品質的食材，讓台灣消費者不用花大錢就能吃到A5和牛的美味，一開始營業時團隊也是戰戰兢兢，後來發現上門的消費者幾乎都會一來再來，甚至帶朋友家人一起來用餐，我們就知道這樣的策略是對的。」

火鍋套餐提供多種鍋底供挑選，像是麻辣、花雕雞、大漠蒙古鍋底都很受歡迎，另外還有韓國泡菜、養生番茄和昆布清湯，多樣化的鍋底讓消費者每次都能變換不同的口味。武鶴火鍋的鍋底都是用蔬果和豬大骨熬製，不添加化學調味料，除了和牛之外，伊比利豬也是不吃牛肉的客人，非常喜歡的套餐選擇。

▲▼武鶴和牛火鍋。（圖／武鶴和牛火鍋提供）

「武鶴和牛火鍋」開業兩年闖出好口碑，也吸引不少網紅網美到店裡用餐。（圖／武鶴和牛火鍋提供）

不僅餐點好吃價格實惠，武鶴在服務上也相當用心，像是海鮮類的龍蝦，會幫消費者切好入鍋並去殼，草蝦和天使紅蝦也會由服務生幫忙剝掉蝦殼，不會弄髒客人的手。此外，店裡的甜點蜂蜜冰淇淋，是受到大人小孩歡迎的甜品，Dino說，「我們店裡的蜂蜜冰淇淋，蜂蜜來源是和雲林養蜂場合作，甜而不膩又帶有蜂蜜的清香，每一位客人吃完火鍋都愛來上一碗，也經常遇到客人詢問能不能再來一份，因此後來我們開放冰淇淋吃到飽，讓消費者盡情享用。」

經常來武鶴用餐的張太太表示，「第一次來吃就有驚豔到！因為只要幾百元就能吃到A5和牛，而且這邊的食材都很新鮮，套餐份量也很夠，所以我常常帶家人一起來吃，小朋友也很喜歡。」

▲▼武鶴和牛火鍋。（圖／武鶴和牛火鍋提供）

店裡最受歡迎的招牌甜品「蜂蜜冰淇淋」。▼火鍋店空間設計風格清新。（圖／武鶴和牛火鍋提供）

▲▼武鶴和牛火鍋。（圖／武鶴和牛火鍋提供）

消費者的好口碑，讓武鶴和牛火鍋短短2年就開了3家店，創始店在台北市吉林路，加上板橋兩間店，今年五月即將在台北市信義區，開設一間專為小資族打造的小火鍋品牌，營運長Shinichi說，「雖然創業很辛苦，尤其是做餐飲業，每天幾乎要待在餐廳裡13個小時以上，但是能讓顧客用平實價格吃到高品質的飛驒A5和牛，而消費者也給了我們很棒的回饋跟評價，我們一定會堅守品質和信念，打造台灣高CP值的和牛火鍋王國。」

武鶴和牛火鍋

台北吉林店：台北市吉林路228號  (02)2581-8066
板橋仁化店：新北市板橋區仁化街86號  (02)2258-0580
板橋館前店：新北市板橋區館前東路8號   (02)2258-0580

▼到「武鶴和牛火鍋」吃A5和牛不必花大錢。（影／武鶴和牛火鍋提供）

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關鍵字：飛驒和牛,武鶴和牛火鍋,日本和牛,和牛,火鍋

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