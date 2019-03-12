買嬰兒床！贈品收納袋「2條帶子」超沒用　親戚一來…「超實用固定招」曝光

▲原PO發現奇妙背帶的用法。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

許多爸媽有了愛的結晶後，就會開始添置嬰兒用品。一名男網友表示，他們家買嬰兒床時有送收納袋，上面的5個袋子分別可以拿來裝尿布、衛生紙等物品；但其中一角卻不是袋子，而是2條看起來像背帶的東西，讓他相當疑惑。沒想到親戚來的時候，意外發現2條帶子的用法，讓其他人都笑噴「原來用途是固定啊！」

這名男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，文中表示，他一直不知道買嬰兒床送的收納袋「附上這2條背帶幹嘛用？」直到親戚的小孩來看寶寶，他才發現原來這個帶子可以「那樣使用」。

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▲咦？這2條帶子要拿來做什麼？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

仔細看看照片，收納袋上的袋子分成2排，上面3大格讓人可以放尿布等雜物，底下則是1個格子、1個衛生紙套、2條帶子。但這個帶子讓人相當匪夷所思，以寬度來看，想要綁東西似乎都顯得距離太寬，使用方法讓人摸不著頭緒。

原PO再貼出另一張照片，曝光「使用方法」，只見背帶上居然扣著一個小女孩，讓其他人紛紛笑了「原來是固定大寶用的」、「等孩子比較大了，這是避免亂跑的好方式嗎 XD」、「原來是用來『固定小孩』的啊」。也有人猜側「綁一包紙巾還是衛生紙可以一直抽的概念嗎」、「我覺得很像是綁濕紙巾的」、「毯子捲起來可以綑綁」。

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▼原來是綁小孩用的啊！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）