川普推特語錄／永久的實施夏令時間　對我來說是OK的！

▲美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普11日在推特發文，針對自己6日參加的一場會議上，稱呼蘋果執行長提姆庫克（Tim Cook）為提姆蘋果（Tim Apple），他表示這只是一種節省時間和文字的簡單說法，但假新聞卻拿這個在不斷詆毀，「這又變成一個糟糕的川普故事！」此外，他也在推特說「永遠實施夏令時間，對我來說是O.K.的」

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▼共和黨參議員這週有一個非常簡單的投票，關於邊境安全和邊境圍牆的問題（終止犯罪，毒品等），而不是關於合憲性和（是否有）先例。這是一個積極因素佔80％的問題，民主黨人卻像往常一樣100％地一致，只盯著那20％的消極面上，（針對）開放邊界和犯罪。共和黨人要強硬起來！

▼永遠實施「夏令時間」對我來說是O.K.的！

▼在最近舉行的企業高管圓桌會議上，在正式介紹蘋果公司的提姆•庫克（Tim Cook）後，我很快將提姆+蘋果（Tim + Apple）稱為提姆•蘋果（Tim Apple），這只是一種節省時間和文字的簡單說法。假新聞卻在這方面詆毀一切，這竟然又成為一個糟糕的川普故事！