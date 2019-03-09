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川普推特語錄／柯恩這個騙子　他當面問過我能不能給他特赦

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川普總統的前競選總幹事馬納福特被判刑47個月，川普則再度在推特上強調整起事件不涉及通俄，但對他的獵巫還在持續。川普批評主流媒體不誠實，又說邊境圍牆已經在建設當中，很快就能產生巨大影響。川普今天將前往佛州海湖莊園度假，途中將前往視察阿拉巴馬州龍捲風災區。

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►►川普推特語錄／我共和黨內支持率93％啦！　抱歉囉黑特們

▼Michael Cohen這個爛律師詐欺犯在宣誓過的證詞中說，自己從未要求被赦免。他的律師完全與他矛盾。他撒謊！另外，他直接問我能不能赦免。我說不行。他再次撒謊！他還非常想到白宮來工作。他說謊！

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▼在國際婦女節這天，我們向全世界的女性致敬，感謝她們在幫助我們的社區、家庭、政府和企業成型與茁壯方面，發揮至關重要的作用

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▼婦女失業率降至3.6％，2011年1月的數據是7.9％。情況看起來還不錯！

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▼我們正抓獲破紀錄等級的非法移民，但我們還是需要那堵牆，來幫助我們優秀的邊境巡邏隊！

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▼Paul Manafort案裡的法官和律師都已經大聲說給全世界聽，根本就沒有通俄。但你們現在把這些陳述加到眾議院和參議院情報委員會，還有參議員Burr。對國家來說太糟了！

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▼我不敢相信媒體不誠實的程度。完完全全地失控，但我們還是贏了！

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▼邊境牆蓋起來，工程正在進行中。將會產生巨大的影響。還有很多附加合約即將簽署。儘管有民主黨的阻撓和假新聞，但進度還是提前了！

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