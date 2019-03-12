第二個作戰部隊亮相？　中航工業疑曝2名殲-20女飛行員

▲殲-20最新照片曝光，4架戰機在地面上一字排開，機首的鴨翼處於豎直放置狀態。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

軍武中心／綜合報導

殲-20動向無疑仍是大陸軍迷最關注的焦點，近日網傳有4架該型戰機同時飛過中國西南某地上空，此舉可能表明繼東部戰區後，南部戰區也出現一支裝備該隱身戰機的航空兵部隊正式對外亮相。知名軍事專家杜文龍曾分析，殲-20已能實現全疆域作戰，預估未來將會裝備500架左右。

綜合今年以來中國官方釋出消息來看，解放軍首個成建制「威龍作戰旅」屬於東部戰區空軍航空兵，也就是獲得「時代楷模」郝井文旅長的所在部隊「王海大隊」成為該旅第一個作戰大隊，同時這項消息也意味殲-20開始進入批量生產階段。

外界推測，中國空軍2018年接收約28架的殲-20，進入2019年該機的列裝工作已經進入加速期。知名軍事博主「小飛豬觀察」在農曆春節期間撰文指出，對於中國空軍來說，新飛機性能比以前飛機有較大提高，部隊需要一個適應期。按照首批殲-20交付飛訓基地，到2018年底第一個威龍作戰旅換裝，這個適應期耗費2年時間，「不過渡過這個適應期之後，威龍作戰部隊建設提速，將會有更多部隊接裝殲-20」。

至於下個威龍旅會是哪一支部隊，文章當時的猜測似乎也呼應了近期網傳的消息。內容指出，從國際形勢來看，瀕海方向是中國主要作戰方向，作為解放軍空軍2020年以後作戰能力骨幹和中堅，殲-20未來列裝可能仍然以東部戰區、南部戰區為主，奪取相關戰區制空權。再加上運油-20空中加油機裝備部隊以後，還會進一步加強中國空軍在第一島鏈範圍內作戰能力。

▲中航工業最新宣傳影片中疑似出現2名殲-20女飛行員。（圖／翻攝自新浪軍事）

此外，中國航空工業集團有限公司日前在官微發布「兩會年度成績單」的宣傳影片中，除了披露殲-20和運-20最新鏡頭外，最引人注目的是疑似出現2名殲-20女飛行員。

《新浪軍事》指出，事實上美國空軍也曾宣傳過女性飛行員駕駛F-22戰鬥機進行性能測試，這說明女性飛行員完全是有能力駕駛第五代隱身戰鬥機。相較於第四代以及第三代戰鬥機而言，五代機有許多的高科技設備，這就需要飛行員有較好的能力來掌握和操作這些覆雜的設備以及數據，此時女性飛行員就很適合大量數據的處理。

報導進一步表示，女性戰鬥機飛行員的數量也是衡量一個國家空軍飛行員訓練體系水平高低的一個標準。女性飛行員的大量出現，也說明這個國家擁有完善的飛行員選拔訓練體系。

▼中國空軍八一飛行表演隊的女飛行員。（圖／翻攝自中新網）