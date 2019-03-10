中國軍工發展只能「自主創新」　楊偉：高端裝備買不來

▲殲-20戰鬥機總設計師楊偉。（圖／翻攝自人民日報）

軍武中心／綜合報導

大陸兩會持續召開，全國人大代表、殲-20飛機總設計師楊偉接受陸媒專訪時指出，未來中國軍工科技發展只有一條路可以走，就是「自主創新」。他同時透露，殲-20目前正進行系列化發展，以不斷提高飛機作戰能力。

楊偉向《中新社》表示，中國軍工科研人員更加關注「未來戰爭」的發展，國家戰略需求與科學技術發展相結合，才能催生未來的裝備。他說，「現在中國航空武器裝備主體都是國產的，高端航空武器裝備你是買不來，也討不來的，不自主創新不行。」

報導指出，今年楊偉格外關注「製造強國」。這位中國科學院院士認為，航空製造業有高技術與大規模產業化緊密結合的特點，許多國家製造業發展都以航空製造業作為帶動。他建議，國家、央企、民企、院校所等一起推動航空製造業發展，規劃好航空強國的路線圖。

▼殲-20。（圖／翻攝自解放軍空軍微博）

楊偉無疑是近年中國空軍發展的一大關鍵人物，資料顯示，他在15歲考入西北工業大學，成為當屆空氣動力學專業年紀最小的學生。22歲碩士研究生畢業後，進入成都飛機設計研究所，正式開啟他的精彩人生。楊偉先後擔任殲-10副總設計師，殲-10系列飛機、「梟龍」飛機和殲-20等多個重大飛機型號的總設計師，期間獲獎無數。

去年楊偉透露個人一項驚人傳奇經歷，還被大陸網友稱為「神一樣存在的男人」。他在《央視》節目上表示，自己在初中畢業考試的6門課中，5門100、1門99，差1分就是（總成績）滿分。「這樣我就試著申請破格參加高考……也沒什麽準備，北大、清華一填……再後來成績下來了，還挺好，離北大清華和科大少年班的錄取線也就差個1、2分。」

即便才華過人，被譽為「天賦型選手」，但這位年過五旬的總設計師每天仍會埋頭工作到「不影響第二天工作為止」。而這樣的工作節奏早已習以為常，楊偉再次強調，「不管是軍工高端技術還是民用高端技術，只要是高端技術都不可能買來、討來，只有靠自己。」

▼楊偉昔日接手研製梟龍戰機，實現首飛只花23個月時間，創下當時中國軍機研製新紀錄。（圖／翻攝自新浪軍事）