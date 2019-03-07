環時：就算美國海軍原地不動　中國趕上也要幾十年

▲中國國防預算高居全球第二。（圖／視覺中國）

軍武中心／綜合報導

中國國務院總理李克強在全國人大會議中公布2019年度中國國防預算金額為1兆1,898.76億元人民幣，較2018年成長7.5%，高居全球第二。隨後，官媒《環球時報》發表社評指出，解放軍實際戰力水平排不到第二，從海上力量來看，美國海軍即便原地不動，中國海軍也需要幾十年才能達到一樣水平。

評論表示，客觀看中國的國防預算情況和實際軍力情況，那麽中國軍費與第一名美國的7000多億美元規模尚有巨大差距，同時又比排在我們之後的沙特（沙烏地阿拉伯）、俄羅斯、印度等高出不少，它們都是幾百億美元的水平。

「然而中國軍費規模世界第二，實際戰力水平卻排不到第二。」評論強調，這是因為中國軍力的增速快，但存量小。中國提升實際戰力尚有漫長的路要走。從海上力量看，中國與擁有11個龐大航母戰鬥群的美國存在巨大差距，「就是美國海軍原地不動，中國海軍要達到它的水平也需要幾十年的時間。」

評論說，再看核力量，美俄的核武庫規模也是中國無法望其項背的。通常認為，中國核彈頭的保有量一直低於英法的水平。

▼美國實力雄厚的航母戰鬥群。（圖／翻攝自人民網）

「由此看來，這一代中國人不太可能把建立一支與美軍旗鼓相當的軍事力量作為自己的目標。」評論稱，美軍不僅有力量，而且將自己定義為在全球執行任務的軍隊，美國遍布全球的盟友體系支持了它的這一定位。「中國的軍事力量、目標、海外基地的匹配能力都決定了我們走不了那麽遠。」

評論表示，中國增加軍費意在滿足現實國防需求。一方面中國國防戰略是防禦性的，另一方面也面臨安全威脅和挑戰不斷的增加。從長期來看，中國必須不斷加大美國軍事挑釁中國所意味的代價，使其成為華盛頓的不可承受之重，才能將國家安全進一步築牢。

針對未來趨勢，評論則分析，全球化決定了中美不可能為開展一場全面軍事攤牌而進行軍備和軍力競賽。但由於中美基本安全思維和戰略構想不同，兩國很可能形成不成傳統意義上的軍備競賽。中國會以自己的思路構建國家安全的屏障，美國會繼續按照它的霸權方式，「但華盛頓對絕對軍事優勢貪得無厭的追求未必能長期持續，有很高幾率它將被證明是缺少實際針對性和浪費的。」

評論最後強調，中國軍力越強，越重視止戈為武的道理。「我們更不會產生軍事上挑戰美國的衝動。這是個已經30年沒有對外用兵的國家，而在這期間有無數比我們強的以及比我們弱的軍事力量捲入了戰爭。」

▼解放軍「航母殺手」東風-21D反艦彈道導彈亮相。（圖／翻攝自央視）