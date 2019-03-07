　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

環時：就算美國海軍原地不動　中國趕上也要幾十年

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼解放軍，2017年7月30日，慶祝中國人民解放軍建軍90周年閱兵在位於內蒙古的朱日和訓練基地舉行。圖為護旗方隊舉起中國共產黨黨旗、中華人民共和國國旗、中國人民解放軍軍旗接受檢閱。（圖／視覺中國）

▲中國國防預算高居全球第二。（圖／視覺中國）

軍武中心／綜合報導

中國國務院總理李克強在全國人大會議中公布2019年度中國國防預算金額為1兆1,898.76億元人民幣，較2018年成長7.5%，高居全球第二。隨後，官媒《環球時報》發表社評指出，解放軍實際戰力水平排不到第二，從海上力量來看，美國海軍即便原地不動，中國海軍也需要幾十年才能達到一樣水平

評論表示，客觀看中國的國防預算情況和實際軍力情況，那麽中國軍費與第一名美國的7000多億美元規模尚有巨大差距，同時又比排在我們之後的沙特（沙烏地阿拉伯）、俄羅斯、印度等高出不少，它們都是幾百億美元的水平。

「然而中國軍費規模世界第二，實際戰力水平卻排不到第二。」評論強調，這是因為中國軍力的增速快，但存量小。中國提升實際戰力尚有漫長的路要走。從海上力量看，中國與擁有11個龐大航母戰鬥群的美國存在巨大差距，「就是美國海軍原地不動，中國海軍要達到它的水平也需要幾十年的時間。」

評論說，再看核力量，美俄的核武庫規模也是中國無法望其項背的。通常認為，中國核彈頭的保有量一直低於英法的水平。

▼美國實力雄厚的航母戰鬥群。（圖／翻攝自人民網）

美國航母戰鬥群。（圖／翻攝自人民網）

「由此看來，這一代中國人不太可能把建立一支與美軍旗鼓相當的軍事力量作為自己的目標。」評論稱，美軍不僅有力量，而且將自己定義為在全球執行任務的軍隊，美國遍布全球的盟友體系支持了它的這一定位。「中國的軍事力量、目標、海外基地的匹配能力都決定了我們走不了那麽遠。」

評論表示，中國增加軍費意在滿足現實國防需求。一方面中國國防戰略是防禦性的，另一方面也面臨安全威脅和挑戰不斷的增加。從長期來看，中國必須不斷加大美國軍事挑釁中國所意味的代價，使其成為華盛頓的不可承受之重，才能將國家安全進一步築牢。

針對未來趨勢，評論則分析，全球化決定了中美不可能為開展一場全面軍事攤牌而進行軍備和軍力競賽。但由於中美基本安全思維和戰略構想不同，兩國很可能形成不成傳統意義上的軍備競賽。中國會以自己的思路構建國家安全的屏障，美國會繼續按照它的霸權方式，「但華盛頓對絕對軍事優勢貪得無厭的追求未必能長期持續，有很高幾率它將被證明是缺少實際針對性和浪費的。」

評論最後強調，中國軍力越強，越重視止戈為武的道理。「我們更不會產生軍事上挑戰美國的衝動。這是個已經30年沒有對外用兵的國家，而在這期間有無數比我們強的以及比我們弱的軍事力量捲入了戰爭。」

▼解放軍「航母殺手」東風-21D反艦彈道導彈亮相。（圖／翻攝自央視）

▲▼解放軍建軍90周年閱兵典禮，東風-21D反艦彈道導彈亮相。（圖／翻攝自央視）

ET快訊
連員工都不知！麥當勞質感「消光黑紙袋」網曝限量款秘密
「上班當天才知不用來」國巨爆無預警裁員　走的都是台籍員工
「感受冰冷移屍推車」震撼教育　76酒駕累犯殯儀館上課嚇歪

關鍵字：兩會,軍費,預算,全國人大,解放軍,環球時報,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

印巴空戰梟龍獲「首殺」　側後方發射霹靂-5擊落米格-21

梟龍打米格-21「沒太大意思」　局座：不算一個經典戰例

巴基斯坦疑用梟龍擊落2架印度戰機　國際訂單可望暴增

爸爸保健康　營養師：攝取蕃茄茄紅素可提高精子活動力

洛馬宣傳片直擊印度心房　推銷F-21模擬擊落中國殲-10

殲-10B實際戰力首度公開　1架對抗4架蘇-27取4：0戰績

火箭軍官微上線秀震撼一發　公布台海危機東風-15發射照

衡陽發現四具鴻翔部隊遺骸　志願者幫尋親「三具已確認身分」

環時：就算美國海軍原地不動　中國趕上也要幾十年

「SpaceX做那麼多火箭台灣教的」　黃創夏：我們在大鵬灣試射10次

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

衡陽發現四具鴻翔部隊遺骸　志願者幫尋親「三具已確認身分」

環時：就算美國海軍原地不動　中國趕上也要幾十年

「SpaceX做那麼多火箭台灣教的」　黃創夏：我們在大鵬灣試射10次

不只掃帚還要戰機！國防部證實採購F-16V　全民平均再背1.65萬元壓力

擠掉瀋飛殲-31？　成飛再攜巴基斯坦推「梟龍」隱身版

菲律賓拒絕捲入「美中南海爭端」　防長：須檢討美菲聯防

缺席阿布達比防務展　殲-31可能已拿下中國海軍訂單

沙烏地飛官在巴基斯坦試航「梟龍」　艙內自拍照曝光

中職／跑步幫洪總度過人生低潮　戰術、調度思緒更清楚

TANK安裝「心臟去顫器」開唱！　15首經典你一定聽過

這胎記很熟！人夫「主觀視角」自拍偷情片　老婆一眼認出

大馬信義：海外投資短租風險高　投資人要注意

25年前後的她… 柬埔寨前副縣長見證Love From Taiwan

更貼心、更人性化 中國持續推進女性權益保護

空軍坦言「台海戰力失衡」才採購新戰機　已檢討F-16性能提升進度落後

歐洲看超優套房！「只有大門有鎖」還同住女房東　她驚呆：有人敢住嗎

新北屁孩搭公車只投10元！被抓惱羞嗆「X你娘」　司機衝下車暴打教訓他

麥當勞設計大賞　學子展現「麥式潮流」給你好看

軍武熱門新聞

黃創夏：SpaceX做火箭是台..

國防部證實採購F-16V　全民..

成飛再攜巴基斯坦推梟龍隱身版

沙國試航「梟龍」　飛官艙內照曝..

梟龍首殺？印度被俘飛官：我被F..

殲-31可能已拿下中國海軍訂單

印度潛艦被逼上浮！遭巴國海軍攔..

接收F-35的DNA　F-16..

環時：中國戰力排不到全球第二

衡陽發現四具「鴻翔部隊」抗日空..

新一代國造戰機最快15年後量產

F-14設計出自中國人盧鶴紳之..

俄公布Su-35玩弄美F-18..

機群自殺衝撞！「劍翔」開發對了

更多熱門

相關新聞

陸扶貧辦：貿易戰不會影響脫貧進度

十三屆全國人大二次會議新聞中心7日上午舉行記者會，國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富現場回答記者提問。他透露，2019年是大陸實現全面小康和打贏脫貧攻堅戰的衝刺年，扶貧進度不會受到中美貿易戰的影響，也不會拖到2021年。

陸將啟動「藍天2019」打擊洋垃圾走私

陳雲英：台胞居住證便利性可與惠台政策連結

黃創夏：SpaceX做火箭是台灣教的

拒談范冰冰逃稅 馮小剛甩門開罵

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

四大血型性格特徵大揭露

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面