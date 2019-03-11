　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美F-35戰機、俄S-400防空系統選哪個？ 土耳其：兩個都要

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲ 不顧美國警告，土耳其仍堅持購買俄國自製S-400。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

國際中心／綜合報導

「要俄國的S-400還是美國的F-35戰機？」美國國防部日前特別警告，若土耳其執意引進俄羅斯製S-400防空飛彈系統，將會對F-35戰機的交付狀況帶來影響。對此，土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）8日回應，會盡全力來解決當前問題，並爭取營造一個「兩者兼顧」的環境。

綜合外媒報導，土耳其過去曾花費100億美元 （約新台幣3089億元）向美國採購100架F-35。不過才交付2架而已，美國國會便在去年宣布，F-35的交付計畫將延遲。儘管美國外交官員及軍方將領多次向土耳其釋出警告，要是土耳其堅持要購買S-400系統，那麼美國國會就「不可能」會讓F-35戰機對土進行出口。

▲▼美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

然而，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）也早在6日強調，絕對不會拋棄S-400系統的採購協議，甚至可能還計畫採購更為先進的S-500系統。這讓北約擔心，俄製S-400系統與北約系統並不相容，同時，俄羅斯也能透過S-400飛彈系統，進一步獲取F-35的機密資料。

阿卡爾也透露，土耳其已經支付俄國一部分的款項，計畫將從7月開始，正式接收俄羅斯的S-400防空飛彈系統，並隨即在10月正式部署。

面對美國的警告，阿卡爾提到，「土耳其會致力於解決問題，讓S-400的軍購不會對F-35戰機交付帶來影響，希望能營造一個兩者兼顧的環境。」

據了解，S-400是俄國自制第四代防空導彈系統，在2007年加入俄軍服役，能攔截和摧毀空中的攻擊性武器。土耳其於2017年與俄國簽訂S-400系統採購協議後，隨即引發美國等北大西洋公約組織的盟友不滿，開始積極阻止「 S-400」採購計畫進行。

▼S-400防空飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

ET快訊
圖解一周天氣！「最冷時刻」急凍12°C　後面鋒面、冷空氣再襲
接電話21秒掛掉！醫「甩妻女」車停醫院大門救人…竟被拍照公審

關鍵字：S-400防空飛彈系統,F-35戰機,阿卡爾,Hulusi Akar,土耳其,美國,俄國,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

打臉川普！　土國防部長：明年安裝俄S-400防空導彈

水下遊戲規則改變！　美軍很快將擁有「潛艦母艦」

美明年5代機…可望超過600架！ 陸專家：亞太格局面臨挑戰

砰！　F-18大黃蜂遭雷擊影片曝光　駕駛員嚇壞

美政府責任署列「海軍7大問題」　F-35缺乏備用零件也上榜

殲20細節高度保密！這個增強機動性　連美六代戰機也要模仿

美F-35戰機、俄S-400防空系統選哪個？ 土耳其：兩個都要

梟龍總師：第3批將提高信息化作戰能力「簽一個值一個」

中國軍工發展只能「自主創新」　楊偉：高端裝備買不來

印度米格21失事率55％原因曝光　張召忠：為了省錢買中國殲-7零件

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

接捧花有詛咒！半年不婚「單身3年」　只包白包...韓國與台10種婚禮差異

鄧紫棋演唱會90度鞠躬道歉　「全場空等2小時」原因曝光！

羅志祥訪一半被亂問「何時生小孩」　全場錯愕轉頭看...是超大咖男神！

小黑狗後肢癱瘓受困爛泥黑水溝　徐文良心酸嘆：當流浪狗很可憐

美F-35戰機、俄S-400防空系統選哪個？ 土耳其：兩個都要

梟龍總師：第3批將提高信息化作戰能力「簽一個值一個」

中國軍工發展只能「自主創新」　楊偉：高端裝備買不來

印度米格21失事率55％原因曝光　張召忠：為了省錢買中國殲-7零件

編排加入超萌小愛心手勢　空軍奪三軍儀隊槍法優勝

到澳洲打工旅遊！人販農主「鎖24歲女」豬棚性侵48hrs：抓你到雪梨賣淫

衣索比亞空難157死！證實機長曾求救　疑遇「死亡俯衝」35國人慘死…殘骸滿地

1歲小小愛拖包包揮手Bye！　江宏傑急了「女兒離家出走」

遭粉絲催生寶寶　女星爆分手隔7月…突認「早就生完了！」

飯裡常有蟑螂…夫崩潰23年求離噁妻！3兒作證：媽媽吐完還會吞回去

美F-35戰機、俄S-400防空系統選哪個？ 土耳其：兩個都要

高雄飯店「玻璃超乾淨」！遠視妹驚見「哈姆立克式晃動」　網笑翻：好眼力

野生Max、Lucy現身台北動物園！　合照猴子石雕融化1.8萬人

法航A380客機「左引擎熄火」！機體高空劇震猛晃　500乘客狂祈禱

運動行銷正夯　台灣精品跑進杜特蒂總統故鄉

癌妻悲求：救我！碩士夫為愛買大麻 開庭淚懺「救不了她」惹哭法官

軍武熱門新聞

梟龍總師：第3批將提高信息化作..

土耳其：美F-35、俄S-4..

德媒：中國是穿著短褲的世界強國

楊偉：中國軍工發展只能自主創新

印度米格21失事率55％原因曝..

美低成本無人機XQ-58A試飛..

殲-10C超視距作戰壓制F-1..

梟龍首殺？印度被俘飛官：我被F..

俄公布Su-35玩弄美F-18..

日防衛相：F-35B可上出雲作..

有洋女婿未申報陸上將遭連降八級

國防部證實採購F-16V　全民..

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

雄三打遼寧號？公布這種照片就贏..

更多熱門

相關新聞

坎特狂槓土國！特克魯：恐怖分子支持者

波特蘭拓荒者中鋒坎特（Enes Kanter）不僅在場上球風強硬，場下更是一名狂人，和土耳其政府關係破裂早已不是新聞，然而日前坎特再度開砲，把土國總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）和獨裁者進行比較。對此，前NBA球員、現任土耳為其政府官員的特克魯（Hedo Turkoglu）也跳出來開噴，形容坎特為「恐怖分子支持者」。

華為起訴更新　美國政府已被寄傳票

7秒開15槍！美警近距離擊斃贓車嫌

楊偉：中國軍工發展只能自主創新

日防衛相：F-35B可上出雲作業　

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

法航客機引擎熄火　500乘客狂祈禱

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

182帥哥愛上胖妹同學！被告白12次奇蹟出現

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

舊愛還是最美？愛吃回頭草星座Top6　巨蟹最難拒絕前任回頭

台中男性侵個工女友求輕判：我品學兼優

GD兩年前警告勝利：出事BB就完了

佐佐木希「剪耳下3cm短髮」秒殺日網

歐陽妮妮一回家　看見這幕淚崩了

統促黨找館長　放三字經還嗆聲

45年剪接師　看毛片就知導演與女主角戀愛

港姐老公「公車激吻短髮妹」被抓包

吳亦凡NBA巧遇陳冠希　網看傻：在對罵

局長為何《復3》才呼叫驚奇隊長

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面