美F-35戰機、俄S-400防空系統選哪個？ 土耳其：兩個都要

▲ 不顧美國警告，土耳其仍堅持購買俄國自製S-400。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

國際中心／綜合報導

「要俄國的S-400還是美國的F-35戰機？」美國國防部日前特別警告，若土耳其執意引進俄羅斯製S-400防空飛彈系統，將會對F-35戰機的交付狀況帶來影響。對此，土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）8日回應，會盡全力來解決當前問題，並爭取營造一個「兩者兼顧」的環境。

綜合外媒報導，土耳其過去曾花費100億美元 （約新台幣3089億元）向美國採購100架F-35。不過才交付2架而已，美國國會便在去年宣布，F-35的交付計畫將延遲。儘管美國外交官員及軍方將領多次向土耳其釋出警告，要是土耳其堅持要購買S-400系統，那麼美國國會就「不可能」會讓F-35戰機對土進行出口。

▲ 美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

然而，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）也早在6日強調，絕對不會拋棄S-400系統的採購協議，甚至可能還計畫採購更為先進的S-500系統。這讓北約擔心，俄製S-400系統與北約系統並不相容，同時，俄羅斯也能透過S-400飛彈系統，進一步獲取F-35的機密資料。

阿卡爾也透露，土耳其已經支付俄國一部分的款項，計畫將從7月開始，正式接收俄羅斯的S-400防空飛彈系統，並隨即在10月正式部署。

面對美國的警告，阿卡爾提到，「土耳其會致力於解決問題，讓S-400的軍購不會對F-35戰機交付帶來影響，希望能營造一個兩者兼顧的環境。」

據了解，S-400是俄國自制第四代防空導彈系統，在2007年加入俄軍服役，能攔截和摧毀空中的攻擊性武器。土耳其於2017年與俄國簽訂S-400系統採購協議後，隨即引發美國等北大西洋公約組織的盟友不滿，開始積極阻止「 S-400」採購計畫進行。

▼S-400防空飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）