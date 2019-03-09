21年前為光華四號計畫來台！寧陽艦前身是美軍「諾克斯級軍艦」

軍武中心／綜合報導

168艦隊的濟陽級「寧陽艦」（FFG-938）9日靠泊基隆港東5碼頭，凌晨1點30分許遭到沙烏地阿拉伯籍化學輪薩瑪號（SAMA）撞擊，造成左舷甲板部分凹陷撕裂，所幸無人傷亡。這艘軍艦的前身是美國海軍的諾克斯級（Knox-class）護衛艦，直到1998年4月才以外國援助法（Foreign Assistance Act）的名義轉移到台灣，以因應海軍的「光華四號」計畫。

寧陽艦的前身是美軍的USS Aylwin（FF-1081），從1969年開始建造、1970年下水，並於1971年開始服役，直到1992年5月退役。如今因為輪值基隆軍港的關係，寧陽艦成為了威海營區（131艦隊）的常客。

回顧寧陽艦的歷史必須追溯至60年代，美國就是在此時開建諾克斯級軍艦，主要用於遠洋反潛任務。值得一提的是，諾克斯級軍艦原本的定位是護衛驅逐艦，直到1975年全部更名為護衛艦。該型艦隻在1969至1974年間總共建造46艘，並於1995年全部從美國海軍退役，其中15艘直接報廢或當作靶艦，剩餘35艘轉移至其他國家，台灣則是入手8艘。

▼寧陽艦泊港遭撞。（圖／讀者提供）

台灣海軍於90年代規劃「光華四號」建軍計劃，美方則在1991年同意我方採購諾克斯級的要求，前兩批（6艘）是以租借方式取得。美國於1998年同意再提供4艘諾克斯級給台灣，並且願意賣斷先前租借的6艘，但遭到台灣拒絕。台灣只同意接收2艘，並且自行選定船廠啟封，這2艘軍艦於1999年10月成軍，分別成為寧陽艦與宜陽艦（FFG-939）。

有關本次的擦撞意外，海軍艦隊指揮部表示，阿籍裝有化學品的商船在進港作業時，不當撞擊我方軍艦，導致船體損傷，但無漏油現象，經評估可自力修復，並無人員傷亡；後續將由航港局、港警總隊及海巡等海事單位調查釐清相關責任，依法提出求償。