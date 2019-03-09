美國低成本無人戰機試飛成功　「XQ-58A女武神」售價僅300萬美元

▲「XQ-58A女武神」（XQ-58A Valkyrie）。（圖／翻攝自Official United States Air Force Website）



國際中心／綜合報導

美國空軍研究實驗室（Air Force Research Lab，AFRL）宣布，無人戰機「XQ-58A女武神」試飛成功，此款機型是長程高次音速無人機，專為執行自殺任務而量身打造。儘管美國已擁有F-22、F-35兩款隱形戰鬥機，為了對付他國的反隱身技術和戰略，開始研發新型的無人戰機。

Air Force Research Laboratory partners with Kratos for first flight of XQ-58A Valkyrie https://t.co/naONZ323tY #AFResearchLab #Technology pic.twitter.com/dgbDDeWVu2 — Wright-Patterson AFB (@WrightPattAFB) 2019年3月6日

「XQ-58A女武神」（XQ-58A Valkyrie）5日在亞利桑那州猶馬測試場（Yuma Proving Grounds）完成76分鐘的試飛任務，「XQ-58A女武神」從研發到試飛花了2年半的時間，後續還有5個試飛計畫，目標包括評估系統功能、空氣動力性能、發射和回收系統。此款無人戰機估計航程達2000海里（Nautical mile）（約3704公里），超過美國的隱形戰鬥機或任何類型的戰鬥機。

美國軍事專家布朗克（Justin Bronk）指出，雖然F-22和F-35代表真正的全方位隱形戰鬥機，但它也有致命缺點，為了投擲炸彈或發射導彈，F-22和F-35必須打開炸彈艙，破壞它們的隱形設定，「即使順利到達並成功投擲炸彈，但飛行員恐怕無法安全飛離。」

研發「XQ-58A女武神」也有成本考量，美國預計購入最便宜的F-35，花費最少也要8000萬美元（約台幣25億元），而F-22每架售價高達1億4000萬美元（約台幣43億元）。AFRL發言人道格（Doug Szczublewski）表示，若每年能量產99架「XQ-58A女武神」，每架售價約為300萬美元（約台幣9300萬元），「XQ-58A是一款低採購和運營成本的無人機，能提供改變遊戲規則的戰鬥能力。」