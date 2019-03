美國低成本無人戰機試飛成功　「XQ-58A女武神」售價僅300萬美元

▲「XQ-58A女武神」(XQ-58A Valkyrie)。(圖/翻攝自Official United States Air Force Website)



國際中心/綜合報導

美國空軍研究實驗室(Air Force Research Lab,AFRL)宣布,無人戰機「XQ-58A女武神」試飛成功,此款機型是長程高次音速無人機,專為執行自殺任務而量身打造。儘管美國已擁有F-22、F-35兩款隱形戰鬥機,為了對付他國的反隱身技術和戰略,開始研發新型的無人戰機。

Air Force Research Laboratory partners with Kratos for first flight of XQ-58A Valkyrie https://t.co/naONZ323tY #AFResearchLab #Technology pic.twitter.com/dgbDDeWVu2