高雄警局長遭議長許崑狠嗆「自愛一點」　網說：「好可怕」

▲市議員吳銘賜質問選前被檢警追殺，許崑源要警察自愛一點。（圖／翻攝《打馬悍將粉絲團》）

記者洪正達／高雄報導

高雄市議長許崑源隨著韓國瑜當選市長後，再度重回議長寶座，外界都好奇，在市長也是同黨籍的情形下，要怎麼領導議會，但臉書《打馬悍將粉絲團》日前也披露了一段議會答詢影片，片中許崑源大罵警察局長李永癸「你們警察要自愛」，影片一出大部分網友都認為許崑源在高雄市議會嗆聲警察的嘴臉好兇、好可怕。

這段56秒的質詢影片發生在2019年1月17日下午3點多，由於當天是這屆議員就職後的臨時會，當時就職20多天的韓國瑜首次進議會進行施政報告，登記發言的議員多達14位，整個議程直到晚間8點多才結束。

不過，在此段影片之前是議員吳銘賜進行發言，他表示選前遭人陷害，導致議員選舉未獲民進黨提名，事後改披台聯黨戰袍，加上檢警曾因他收賄傳喚，最後卻多次傳喚不到被通緝，大批警力甚至在選前2天準備到競選總部逮人，不過吳最後未現身，改以錄影方式喊冤。

▲面對吳銘賜質問「縱放人犯」質疑，警局長李永癸表示，目前已成立專案小組緝拿趙嘉寶。（圖／翻攝《打馬悍將粉絲團》）



直到選後1月17日議會加開臨時會，韓國瑜在答詢時也勸吳銘賜「選上，就代表有不少選民挺你」，但面對警方被指出有執法過當問題，甚至在選舉期間出動大批警力進行圍剿，韓國瑜表示會請警方進行個案檢討。

豈料，吳銘賜話鋒一轉，立刻質詢起起警局長李永癸「全世界沒有這麼離譜的，一個通緝犯可以進出競選總部、負責文宣，還兼操盤，警察大家都知道啦，沒有人敢靠近抓他」，李永癸回應「這個我們已經成立專案了，已經動用到我們的精銳，還有刑事局也配合成立一個專案小組在抓這個通緝犯」。

隨後答詢時間一到，許崑源要李永癸坐下，大罵「警察不是哪一個特定政黨的人，警察是全高雄市民的，不是特定哪一個市長，哪一個政黨的，現在韓市長在當市長，我也希望你們自愛一點」，緊接著又說「局長，你可以離開了」這段影片出現在網路後，引起兩極化批判，有人說許的嘴臉很兇狠、超可怕，也有人說許是正義的化身，不過也有人直說「沒抓到趙嘉寶什麼都不必講」。