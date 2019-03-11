兩隻大陸貓熊來高雄？　陳致中批：不用錢的最貴！

▲民進黨高市議員陳致中和高雄市長韓國瑜握手致意。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜預計於3月底出訪大陸與香港澳門，在這之前，重慶方面表示要致贈「融融」與「雄雄」兩隻熊貓給高雄，卻引發政治人物論戰，高雄市議員陳致中11日表示，太陽餅裡頭沒有包太陽，和平協議裡面沒有和平，就算貓熊來高雄也不會帶來愛的熊抱。

▲民進黨高市議員陳致中臉書。（圖／記者洪靖宜翻攝）

陳致中在臉書表示，拒絕大陸贈送貓熊，理由包括：台北市立動物園養貓熊年花3000萬，而高雄市壽山動物園全年的業務經費才3200萬元，請問要怎麼養？

另外，扁政府時代拒絕團團、圓圓是考量被統戰因素，馬政府上台才開放。大陸一貫技倆就是把政治前提、政治目的植入一般性交流，台灣豈可不慎？不然我們把兩隻貓熊命名「一邊」跟「一國」，這樣北京接受嗎？

陳致中更提到，根據台灣比照執行的華盛頓公約規定，瀕危動物貓熊的輸出入應以國對國的許可證進行，如果大陸故意以國內貿易模式，這是矮化我們國家主權。

最後陳致中提到，「不用錢的尚貴！」，大陸笑臉雙手奉送貓熊給台灣，絕對不是你儂我儂或兩岸一家親，連行之有年的WHO疫苗會議都出手打壓了，還講什麼團團圓圓的噁心話呢？有誠意的話，請先撤飛彈、終止國際空間打壓、並收回習五條吧！