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健康公宅玻璃破裂　都發局強調安全性高：單一偶發事件

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▲▼健康公宅。（圖／讀者提供）

▲健康公宅落地窗爆裂。（圖／讀者提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市健康公宅9日晚間驚傳爆烈巨響，5樓露台整面落地窗玻璃爆裂，嚇壞居民，都發局11日偕同本案設計監造單位、施工廠商、玻璃製造廠商及物業管理公司等，進行現勘，釐清玻璃破裂原因，判定為「單一偶發事件」，有關本次玻璃破裂事件造成住戶不安，都發局深表歉意。

都發局11日透過新聞稿表示，經物業管理公司協助調閱當時監視器畫面，因監視角度受限，故暫查無其他人為外力因素，已責成施工廠商立即備料並儘速更換完成，以維住戶安全。

都發局指出，據會同玻璃製造廠商表示，健康公宅落地窗玻璃厚度達10公釐，已較民間工程同尺寸窗戶玻璃厚度僅6至8公釐更厚，安全性更高；玻璃在無外力撞擊影響發生破裂機率約3/1000~5/1000，都發局並會同至其他樓層同樣位置、尺寸之落地窗反覆敲擊測試，亦無發生任何異狀或損壞情形等，「為單一偶發事件。」

都發局表示，健康公宅住戶單元陽台落地窗為寬度120公分、高度220公分及厚度10公釐之強化玻璃，尺寸較公共陽台小，安全性亦更高，倘住戶有任何需求，均可向物業管理公司通報協助安排檢查。
 
都發局強調，後續將會同本案、已完工及施工中公共住宅之設計監造單位、施工廠商、玻璃廠商及住戶、物業管理公司等，針對各樓層公共區域之落地窗進行全面檢測，以確保公共住宅居住品質。

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關鍵字：都發局,健康公宅

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