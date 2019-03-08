陸客搭電梯與酒醉台客互毆　勸架司機也遭波及掛彩就醫

▲桃園市中壢區一家商務旅館，今天清晨發生易姓陸客與因搭電梯與人發生衝突，遭王姓醉客以高爾夫球桿打斷手骨，同行遊覽車司機勸架也被打傷，警方正聯繫打傷人的王姓男子到案說明。（圖／記者沈繼昌翻攝自google街景）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區某商旅清晨發生易姓陸客搭乘電梯時，疑因與同電梯王姓台籍男子互看不順眼口角，帶有酒意的王男持隨身高爾夫球桿痛毆易姓陸客，同行的吳姓駕駛趨前勸架也遭波及，2人都掛彩送醫治療，王男則被同行友人載離現場，警方已掌握電梯內監視器，將傳喚王男到案說明。

這起陸客搭電梯意外發生在清晨5點18分，42歲的易姓陸客搭電梯與同電梯的46歲台籍王姓男子突然發生口角吵架，電梯抵達一樓時，兩人扭打成一團，王男持高爾夫球桿往易姓陸客身上招呼，易以雙手遮擋，同行的吳姓駕駛看到趕往勸架，也被王男痛打，2人分別有手腕骨折、顴骨凹陷等傷勢。

警方據報後趕往現場，闖禍的王姓男子早已被友人開車載離，易姓陸客被送醫後左手腕骨折，已打上石膏，留院觀察是否有腦震盪，易男與吳姓駕駛還在醫院治療中，目前已掌握王男身分，將傳喚到案說明案發經過。

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