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「銀座最年輕媽媽桑」年收破億！苦讀12國語變紅牌，不喝酒就念書

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文／紅豆Q粉粿

當今社會，各位是否仍認為，光靠讀書就能提升薪資、闖出職場的一片天？或許有的人已不認為「讀書就能翻身」，然而今天的主角，她始終堅信，讀書就是她翻轉人生的秘訣！

今天的主角是一位名為高嶋理惠子的女性，她今年29歲，名下已擁有三間高級招待會所，只為企業人士、有錢人服務，且在東京有自己的別墅，更創立化妝品品牌。

圖／翻攝自twitter@高嶋理惠子

高嶋理惠子22歲那年正式成為陪酒小姐，她的第一個工作是銀座酒店陪酒小姐，靠著美麗的外表和超群的交際手腕，她很快地成為銀座最有名的紅牌、媽媽桑，更曾被封為「銀座最年輕媽媽桑」、「銀座最知名酒店花」。

圖／翻攝自twitter@高嶋理惠子

剛成為酒店小姐時，高嶋理惠子的體態豐腴，也沒讀什麼書，起初有許多酒店都不願意錄用她，然而，高嶋理惠子很快地明瞭，她必須精進自我！高嶋理惠子不僅開始上健身房、鍛鍊身材，也開始利用下班時間苦讀自學，她大量閱讀外文書籍，甚至學會12國語言，奮發向上的心態，讓她能夠發揮所學接待更多客人。

圖／翻攝自twitter@高嶋理惠子

很快地，高嶋理惠子賺進大把鈔票，在商界擁有很高的名氣。多年下來，高嶋理惠子不僅開設了自己的招待所、酒店，她也徹底明白，唯有大量讀書、精進自我，才能賺更多錢，她更在自己的招待所內設下嚴格的錄取條件，高嶋理惠子要求名下的小姐都必須是東京大學、京都大學的畢業生，且必須有海外留學的經驗，也至少要會英語。

圖／翻攝自twitter@高嶋理惠子

如今，高嶋理惠子仍舊是銀座最年輕的媽媽桑，她的年收入破億，成為銀座的神話！

寫到此，各位怎麼看呢？

VIA 統整報導

延伸影音…

紅豆Q粉粿

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關鍵字：銀座,日本,媽媽桑,酒店,陪酒,高嶋理惠子,正妹,紅豆Q粉粿

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