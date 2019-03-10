裝置藝術成樓梯！賊入侵中研院宿舍　LV包和滿月金牌全落袋　

▲警方逮捕慣竊並起獲毒品、槍枝。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

台北市南港中研院員工宿舍2月發生一起竊賊侵入竊案，最扯的是該宿舍外甫完工的鐵製裝置藝術造景，竟成為慣竊爬上2樓的現成樓梯！警方查出涉案的林姓、梁姓慣竊兩人均有多項竊盜、毒品前科，兩人農曆年前因缺錢買毒才會異想天開爬裝置藝術入侵中研院員工宿舍，兩人落網辯稱：「偷個毒品好過年！」不料還是栽在警方手上。

▲警方逮捕慣竊並起獲毒品、槍枝。（圖／記者張君豪攝）

南港警方指出，中研院員工宿舍門禁森嚴，但因日前宿舍旁完成一大型鐵製裝置藝術品，兩人發現可透過此裝置藝術品，攀爬到宿舍二樓因此遭偷兒盯上，竊賊在農曆過年時宿舍內較少教職員，深夜入侵偷走某教職員工的結婚金項鍊、和親兒滿月收到的金牌、金戒指等金飾、可惡的竊賊連教職員致贈妻子的LV名牌包也一併囊括。

警方事後調查，發現慣竊手法俐落，應為轄區慣竊煙毒犯等治安管制人口，過濾監視器發現林姓（36歲、多項竊盜毒品前科）梁姓（41歲、毒品通緝）慣竊涉案，警方8日收網在梁姓慣竊內湖柱柱起獲海洛因、安非他命總重逾62公克、另外還起出一把道具槍，警訊後依竊盜、毒品等罪移送士林地檢署偵辦。

兩人落網後供詞避重就輕，辯稱金飾已到松山區饒河夜市某銀樓變賣，LV名牌包也致贈給不知聯絡方式的友人，對於犯案動機，兩人說詞更讓警方哭笑不得：「就過年因缺錢買毒，犯案讓自己買毒解癮過個好年！」