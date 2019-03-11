尷尬！民進黨立委談「酒駕零容忍」　來賓當面吐槽：Kolas有前科





▲酒駕防制協會秘書長林美娜希望行政院落實「酒駕零容忍」，並且點名Kolas就有酒駕紀錄。（圖／翻攝自洪宗熠-關鍵熠席臉書粉專影片）

政治中心／綜合報導

民進黨立委洪宗熠、葉宜津、江永昌等人，在11日召開「人神共憤！酒駕累犯加重刑責至最高死刑」記者會，強調未來法官對酒駕累犯致人受傷甚至死亡，應當給予重懲。然而受邀出席的酒駕防制協會秘書長林美娜，卻當場吐槽行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）有酒駕紀錄，希望行政院能展現「酒駕零容忍」。

林美娜表示，對於酒駕防制工作，必須是「酒駕零容忍，人人有責」，呼籲立院通過《道路交通管理處罰條例》修法，納入「同車共責」的酒駕者同車乘客連坐行政處分提案。

儘管現場都是民進黨籍立委，林美娜仍呼籲，希望行政院能展現「酒駕零容忍」的明確態度，到底對酒駕零容忍是當真的？還是說說而已？對於酒駕這件事，難道只要沒有撞死人，只要有受到行政罰鍰或任何刑事處罰之後，就沒關係了？希望行政院能展現明確態度，告訴大眾「不派任任何有酒駕前科者，為中央政府所轄各項政務人士」，當然包括現在的行政院發言人Kolas。

林美娜說，現在已經展開新一屆立法委員選舉提名，要求各個政黨包括最大的執政黨民進黨在內，能展現酒駕零容忍的態度，宣示「不提名酒駕前科者為各選舉候選人」。

洪宗熠對此尷尬回應，這個會轉達給行政院，另外關於不得提名有酒駕紀錄的候選人，會向中央黨部去做反應。