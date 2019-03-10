酒駕菜販撞死晨運婦！籌不出50萬遭聲押…法院晚間改裁「10萬交保」

▲呂男清晨駕車外出到三重批貨，撞死晨運的老婦人。（圖／記者趙永博翻攝）

社會中心／綜合報導

新北市三重區一名呂姓男子（55歲）10日酒駕撞死晨運的呂姓婦人（64歲），當場遭警方依公共危險罪、過失致死罪嫌送辦，經檢方複訊後，原諭令50萬元交保，但呂男付不出保金，因此檢方改向法院聲請羈押；但新北地院晚間召開羈押庭後，認為呂男還有年邁的母親與子女需要撫養，因此裁定10萬元交保，並限制住居。

這起酒駕悲劇就發生在三重區中正北路，警方調查，家住淡水的呂男經營果菜攤，清晨5時許時自住處開著休旅車出門，前往三重果菜市場批貨，但行經事發路段時，卻因當時天雨昏暗，撞上出門晨運、正要過馬路的呂姓婦人，強大的撞擊力道導致呂婦當場噴飛10公尺，頭部受到嚴重創傷，經送醫搶救後仍宣告不治。

▲呂婦遭撞後彈飛10公尺，因頭部受到重創，經搶救後仍宣告不治身亡。（圖／記者趙永博翻攝）

肇事的呂男一開始還否認酒駕，但現場警方卻聞到其身上散發酒味，經測後才發現酒測值達0.18毫克，明顯已經超標；眼見賴不掉，呂男這時才改口，表示昨（9日）晚間6時許曾喝酒，睡了一晚後以為酒意已退，才會駕車出門批貨，怎料竟會因天色昏暗、加上下雨視線不佳，撞上呂姓老婦。

警方調查後還意外發現，呂男在2016年時也曾因酒駕而遭到裁罰，此次又乘著醉意駕車出門，還奪走一條生命，因此依法吊銷其駕照，並依公共危險罪、過失致死罪嫌送辦；經新北地檢署複訊後，原諭令50萬元交保，但呂男卻籌不出保釋金，檢警認為其恐有逃亡之虞，在晚間向法院聲請羈押。

新北地院召開羈押庭時，認為雖然呂男涉嫌重大，但其家中除了年邁老母需要奉養，另還有2名子女也需撫養，考量其家庭因素，因此予以裁定10萬元交保，並限制其住居，確保呂男不會逃亡。

▲新北地院認為呂男家庭因素強烈，晚間改裁定10萬元交保，並限制住居。（圖／記者陳以昇翻攝）