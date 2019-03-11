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死神擦肩！幸運男轉機延誤「錯過失事班機」保命　成功與老爸團聚

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▲▼ 衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日發生重大空難，在杜拜工作的哈邁德（Ahmed Khalid）因上班班機延誤，幸運逃過死劫。（圖／路透社）

▲ 哈邁德最終在奈洛比機場與老爸相見。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日發生重大空難，機上149名乘客及8名機組員全數罹難。其中，原訂搭乘此班機的男子哈邁德（Ahmed Khalid）則因上一班班機延誤，最終錯過失事的衣索比亞航空編號ET302班機，幸運保住一命。

綜合《每日星報》（Daily Star）、法新社報導，哈邁德在杜拜（Dubai）工作，原本計畫當天先從杜拜飛往衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa），接著再前往肯亞首都奈洛比（Nairobi），但因自杜拜出發的航班延誤，來不及搭上原定從衣索比亞出發的編號ET302班機，在機場人員的安排下，改搭另個班機。

「當我抵達阿迪斯阿貝巴的時候，被告知要搭乘下個航班，我就說沒問題」，哈邁德提到，在等待期間，他發現重新安排的班機也發生延誤的情況，當時所有人都對此議論紛紛，想知道到底發生什麼事情，直到一名乘客滑手機時，才發現稍早發生墜機事故。

在此同時，奈洛比機場聚集大批心急如焚、等待最新消息的民眾，而哈邁德的父親阿布杜拉曼（Khalid Ali Abdulrahman）也是其中一員。

阿布杜拉曼在當地時間上午10點左右親自到機場迎接返國的寶貝兒子，但卻從機場安全人員口中得知墜機一事，「我那時感到相當震驚，但過沒多久，我兒子就跟我聯絡上，說他人還在阿迪斯阿貝巴，沒有搭上那班失事的飛機，正在等待下個班機，但班機狀態仍顯示延誤。」

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關鍵字：衣索比亞,失事,墜毀,空難

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