　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

快訊／衣索比亞航空宣布：無限期停飛737MAX8客機

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

▲ 衣索比亞航空10日一架波音737 MAX 8機型客機墜毀，機上157人全數罹難。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日發生重大空難，震驚全球。航空公司11日在推特表示，目前公司已決定停飛波音737 MAX 8客機，直到另行通知為止，「儘管我們還不清楚墜機原因，但作為額外的安全措施，我們不得不做出停飛的決定。」

根據FlightRadar24網站資料顯示，除了10日的失事客機外，衣索比亞航空目前仍有4架波音737 MAX 8客機。衛報報導，衣索比亞航空此舉是繼中國下令停飛波音737MAX系列後的最新舉動。據瞭解，目前開曼航空（Cayman Airlines）也已針對2架同型新機祭出禁飛令。

衣索比亞航空波音737 MAX 8墜毀事件，目前仍處於初步調查階段，尚無證據顯示這與去年的印尼獅航空難有直接關聯。但根據CNN航空分析師、前美國運輸部監察長夏沃（Mary Schiavo）的說法，這一年內發生2起新型客機墜毀事件，是給航空業的一記警鐘。

波音公司10日發聲明表示，對於衣索比亞航空的空難事故深感悲痛，將會派出技術團隊前往墜機現場，並在衣索比亞當局以及美國國家運輸安全委員會的指導下提供相關技術援助。

►►►衣索比亞空難／波音737Max8「半年奪346命」！　印尼獅航同款機去年墜海

►►►影／「波音737MAX」5個月內墜機2次　台灣是否禁飛？民航局回應了

ET快訊
奔走3國「連殺11女」！他性侵斷頭女屍只因深信「妻子出軌」
到京都買醉！全店90度鞠躬「台灣來的恩人」　他淚：改變了一生
快訊／韓國瑜表態「做滿4年市長任期」　4月不領表參選2020

關鍵字：衣索比亞,失事,墜毀,空難

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比前兩年多6倍！川普要國會多撥「86億美元」建牆　民主黨狂喊NO！

快訊／衣索比亞航空宣布：無限期停飛737MAX8客機

金正男暗殺案大逆轉！馬國撤銷對印尼女指控　她微笑步出法院

影／68歲大叔靠臉吃飯　變裝+自拍神複製名畫主角

衣航157死空難數據曝光　專家：失事前飛行速度遠超過正常值

日本雅虎311鍵盤賑災開跑　搜尋「3.11」就捐10日圓

探險家13分鐘實況福島核災廢墟　踩到熊娃娃詭異「我愛你」狂響

川普急簽協議「讓美股漲翻天」 　庫德洛：下月底前有望終結貿易戰

斷頭女童屍沖上海灘　地中海難民船今年再添200冤魂

衣航客機「不正常升降」！原因與同首起波音737 Max墜機相似

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容逐漸母湯」

比前兩年多6倍！川普要國會多撥「86億美元」建牆　民主黨狂喊NO！

快訊／衣索比亞航空宣布：無限期停飛737MAX8客機

金正男暗殺案大逆轉！馬國撤銷對印尼女指控　她微笑步出法院

影／68歲大叔靠臉吃飯　變裝+自拍神複製名畫主角

衣航157死空難數據曝光　專家：失事前飛行速度遠超過正常值

日本雅虎311鍵盤賑災開跑　搜尋「3.11」就捐10日圓

探險家13分鐘實況福島核災廢墟　踩到熊娃娃詭異「我愛你」狂響

川普急簽協議「讓美股漲翻天」 　庫德洛：下月底前有望終結貿易戰

斷頭女童屍沖上海灘　地中海難民船今年再添200冤魂

衣航客機「不正常升降」！原因與同首起波音737 Max墜機相似

超扯！買中古福斯交車卻是福特　花蓮民眾求助桃消保官

中職／猿赴千葉戰羅德26人公佈　Eleven Sports轉播

比前兩年多6倍！川普要國會多撥「86億美元」建牆　民主黨狂喊NO！

躲過澎湖空難　畫家醫師徐克強畫韓國瑜家三個最紅的

空腹睡覺孩子反而長得比較高？

誤吞「巴克磁球」恐釀腸道缺血、穿孔　10月起列入應施檢驗商品

《Produce 101》第四季賽制有變！C位不只練習生投票選出

贈獎／大叔被「神」惡搞變成蘿莉戰將？　《幼女戰記 劇場版》超展開

4大場所7月起禁供塑膠吸管！　環保署：外帶改內用不罰

5分鐘寫4萬則新聞　文字生產機器人Tobi大展身手

國際熱門新聞

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫..

法航客機引擎熄火　500乘客狂..

24歲女到澳洲打工旅遊！遭人販..

衣索比亞157死　證實機長曾求..

衣國空難157死　美2天前警告..

即／衣索比亞空難　8陸客罹難

女不滿男友遺棄報復　屍灌泥牆6..

20歲妙齡環姐心臟病發昏迷身亡

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被..

醫竟派機器人視訊　告知老爺爺死..

即／衣索比亞157人國籍名單曝..

波音737Max8客機　半年奪..

宿舍內自盡　23歲自行車三冠王..

深信妻子出軌要報復！他奔走3國..

更多熱門

相關新聞

衣航墜機前　飛行速度超過正常值

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）的波音737 Max 8客機交付使用僅4個月多竟墜機，資深機長陳建國則對此表示，從已經公開的飛行數據來看，飛機失事前最大地速（航行中飛機相對地球表面運動的速度）達到383海里／小時，已超過正常飛行速度，這也和印尼獅航737MAX空難有相似之處，都可概歸為「空中失控」。

浙江女大生遇衣航空難　友：她原要去看長頸鹿

空難頻傳　波音777X揭幕無限期延後

遲到2分鐘逃衣國157死空難

波音737Max8客機　半年奪346命

讀者迴響

發燒話題

王金平 衣索比亞空難 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

高雄飯店玻璃超乾！遠視妹拍9秒影片笑壞網

買過4台TOYOTA的鐵粉試駕新RAV4

吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超糗衝出門外

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

元元撞臉《玩很大》女神！相似度99%

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶：心都碎了

陳珮騏消失八點檔　認了劃休止符

法航客機引擎熄火　500乘客狂祈禱

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

24歲女到澳洲打工旅遊！遭人販農主豬棚性侵

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面