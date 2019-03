快訊／衣索比亞航空宣布：無限期停飛737MAX8客機

▲ 衣索比亞航空10日一架波音737 MAX 8機型客機墜毀,機上157人全數罹難。(圖/路透社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

衣索比亞航空(Ethiopian Airlines)10日發生重大空難,震驚全球。航空公司11日在推特表示,目前公司已決定停飛波音737 MAX 8客機,直到另行通知為止,「儘管我們還不清楚墜機原因,但作為額外的安全措施,我們不得不做出停飛的決定。」

根據FlightRadar24網站資料顯示,除了10日的失事客機外,衣索比亞航空目前仍有4架波音737 MAX 8客機。衛報報導,衣索比亞航空此舉是繼中國下令停飛波音737MAX系列後的最新舉動。據瞭解,目前開曼航空(Cayman Airlines)也已針對2架同型新機祭出禁飛令。

