快訊／衣索比亞航空宣布：無限期停飛737MAX8客機

▲ 衣索比亞航空10日一架波音737 MAX 8機型客機墜毀，機上157人全數罹難。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日發生重大空難，震驚全球。航空公司11日在推特表示，目前公司已決定停飛波音737 MAX 8客機，直到另行通知為止，「儘管我們還不清楚墜機原因，但作為額外的安全措施，我們不得不做出停飛的決定。」

根據FlightRadar24網站資料顯示，除了10日的失事客機外，衣索比亞航空目前仍有4架波音737 MAX 8客機。衛報報導，衣索比亞航空此舉是繼中國下令停飛波音737MAX系列後的最新舉動。據瞭解，目前開曼航空（Cayman Airlines）也已針對2架同型新機祭出禁飛令。

Accident Bulletin no. 5 Issued on March 11, 2019 at 07:08 AM Local Time pic.twitter.com/rwxa51Fgij — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) March 11, 2019

衣索比亞航空波音737 MAX 8墜毀事件，目前仍處於初步調查階段，尚無證據顯示這與去年的印尼獅航空難有直接關聯。但根據CNN航空分析師、前美國運輸部監察長夏沃（Mary Schiavo）的說法，這一年內發生2起新型客機墜毀事件，是給航空業的一記警鐘。

波音公司10日發聲明表示，對於衣索比亞航空的空難事故深感悲痛，將會派出技術團隊前往墜機現場，並在衣索比亞當局以及美國國家運輸安全委員會的指導下提供相關技術援助。

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