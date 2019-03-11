衣索比亞空難／波音737Max8「半年奪346命」！　印尼獅航同款機去年墜海

記者詹雅婷／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日驚傳墜毀，機上157人全罹難。令人關注的是，失事客機的機型為波音737 Max 8，在起飛後不久傳出意外，機長曾發出求救訊號，種種情節似乎都與去年10月29日的印尼獅航（Lion Air）空難類似。這起空難意外是波音737 Max 8客機半年內傳出的第二起事故，衣索比亞航空墜毀以及獅航空難一共奪走346條人命，讓外界質疑是否為機型設計出問題。

▲▼ 隨處可見飛機的小塊殘骸和乘客的隨身物品。（圖／路透社）

時間拉回10日，衣索比亞航空失事的波音737班機（航班編號ET302）當地時間上午8時38分起飛，準備從首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）飛往肯亞首都奈洛比（Nairobi），但才剛起飛6分鐘就傳出墜毀消息，全機149名乘客和8名機組人員無人生還。

根據FlightRadar24.com網站資料顯示，失事客機起飛後曾二度下降高度，「垂直速率（vertical speed）不穩定」。衣索比亞航空執行長吉布里馬列安（TewoldeGebremariam）指出，當時機長曾遇困難請求返航，最終獲准飛返阿迪斯阿貝巴，但仍在短短幾分鐘內發生意外。

▲ 波音公司證實，會派出技術團隊赴失事現場，配合衣索比亞當局以及美國國家運輸安全委員會進行調查。（圖／路透社）

儘管衣索比亞航空飛安紀錄優良，但仍發生這起重大空難，且這些情節都讓人聯想到去年10月29日的印尼獅航空難。回顧當時情形，獅航班機自動系統發生錯誤，當班機攀升至一定高度後，機身開始不斷出現上下升降的情形，機頭則在11分鐘內被強制向下20多次，機師「人機互鬥」搶救下墜的客機，但最終失敗收場，高速墜海。

這兩起空難不同的是，獅航空難前曾通報機件故障，但衣索比亞並沒有出現機件故障的紀錄。Airline Ratings總編輯湯瑪斯（Geoffrey Thomas）認為，獅航客機空速變動大，直到墜毀前一刻，客機仍持續傳送數據，但衣索比亞航空客機的情況不一樣，空速沒有出現變動，數據傳輸是突然中斷，有可能是客機在半空出現「災難性故障」。

▲ 衣索比亞航空執行長梅德希納在墜機現場的畫面。（圖／路透社）

據了解，衣索比亞航空的失事班機是在去年11月交機，失事原因有待釐清，但半年傳出兩起重大空難，實屬不尋常狀況。不過，墜機調查員柯克斯（John Cox）指出，現階段仍處於初步調查階段，並無任何跡象顯示兩起意外是因相同因素所導致。

在衣索比亞航空傳出墜機消息後，美國多家航空公司也都對此表達關切，並將持續關注調查結果，而中國則是下令各大航空公司停飛737 MAX系列飛機。

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▼獅航空難去年一架波音737 Max 8客機起飛10多分鐘後墜海，機上189人全罹難，被列為2018年死亡最慘重的事故。（圖／路透）