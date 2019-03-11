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衣索比亞157死空難　希臘男「遲到2分鐘」被拒登機逃死劫

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▲▼希臘男子Antonis Mavropoulos因遲到逃過衣索比亞157死空難。（圖／翻攝自FB／Antonis Mavropoulos）

▲希臘男子Antonis Mavropoulos因遲到逃過衣索比亞157死空難。（圖／翻攝自FB／Antonis Mavropoulos）

 實習記者陳妙津／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）昨（10）日一架載有157人班機墜毀，全機無人生還，但有名幸運男子馬沃羅波洛斯正好因遲到而與死神擦身而過，事後他在等待下班飛機時，被帶至機場警局說明沒登機的原因，才知道自己因為這個小意外，無意中拯救了自己的性命。他將過程詳細撰寫PO網，除了和親友報平安外，也表達自己對命運的感激。

馬沃羅波洛斯（Antonis Mavropoulos）是非營利組織「國際固體廢棄物協會」（International Solid Waste Association, ISWA）的會長，當天正準備搭乘失事的波音737-800 MAX客機前往奈洛比，出席聯合國環境規劃署（UNEP）年會，但因為遲到了2分鐘，錯過了搭機時刻，只能眼睜睜的看著入口封閉。他表示，「當時我很生氣，因為沒有人幫我及時趕到登機口」。

▲▼希臘男子Antonis Mavropoulos因遲到逃過衣索比亞157死空難。（圖／翻攝自FB／Antonis Mavropoulos）

▲Antonis Mavropoulos在臉書PO出失事航班的機票。（圖／翻攝自FB／Antonis Mavropoulos）

不得已之下，馬沃羅波洛斯只好選擇搭乘下班11點20分的航班，但10點50分正準備登機時，卻有兩名警察前來告知他不能離開，必須先到機場警局一趟。警員對憤怒的馬沃羅波洛斯解釋道，「你不該抗議，而是要感謝上帝，因為你是唯一沒搭上失事飛機的人。」

馬沃羅波洛斯一開始很疑惑，但見員警們言之鑿鑿，還是與機場員警說明自己未登機的原因，期間他上網搜尋航班相關資訊，才發覺飛機失事是真的，也才意識到自己有多麼幸運。他以「我的幸運日」為題，附上機票照片，詳述這段與死神擦身的經歷，並坦言心情仍相當震驚。馬沃羅波洛斯說，「這件事改變了我的生活…當時我才意識到人生有很多不確定，現在我只想及時對家人和朋友們表達無限的愛意。」

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關鍵字：Antonis Mavropoulos,墜機,空難,衣索比亞,衣索比亞航空,Ethiopian Airlines

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