高雄重大建設等中央點頭　陳其邁：歡迎韓國瑜多多北上交流

▲前瞻計畫「智造新基地」動土，韓國瑜及陳其邁一同出席。（圖／記者賴君欣攝）



記者洪正達、賴君欣／高雄報導

行政院副閣揆陳其邁與高雄市長韓國一同出席前鎮加工出口區「智造新基地」動土典禮，這也是選後2人一同出席高雄的公開場合，韓國瑜事前曾要中央支持大機場及捷運線等計畫，陳其邁表示，只要是對地方好處的建設，行政院都會大力支持。

陳其邁表示，過去半世紀以來，高雄肩負起經濟發展的責任，也讓這塊土地承受太多的負擔，近年在中央與地方政府的合作下，將高雄的河岸改造成為城市綠帶，空氣與水質也逐步改善，2014年高雄港還取得「EcoPorts 生態港」認證，成為亞太地區第一個生態港，也希望藉這次的動土典禮推動產業轉型，也相當歡迎韓國瑜多多北上交流，目前韓已將需求羅列成清單，他也會詳細研究並支持。

▲▼陳其邁與韓國瑜的互動受到相當多的矚目。（圖／記者賴君欣攝）



韓國瑜也說， 高雄目前需要一個國際級的大機場、捷運線、石化重鎮、橋頭工業區等，都需要中央的協助，從擔任市長至今已接觸過不少廠商與企業主，他們都非常希望可以在高雄落地生根，韓國瑜強調，市政府要創造一個好的環境吸引這些人進來高雄，過去的政治人物總是把不自覺把自己放在金字塔頂端，但現在時代不一樣，政治人物要把自己放在底部，服務上層的民眾。不過，當媒體提問高雄「自由經濟貿易區」時，韓卻希望將重點放在重大建設上，因為這些問題後續會談。

「智造新基地」本是前瞻計畫的一環，總建設經費為24億，目前已有瑞儀光電、日商晶傑達JDI等業者預備進駐，預定2021年落成，預計未來總產值可達118億元，並創造3000個就業機會，廠房總面積達8萬平方公尺，未來可望為高雄創造嶄新的投資環境。

▲動土典禮後，怪手隨即開拆基地內的舊廠房。（圖／記者賴君欣攝）

