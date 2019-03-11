養貓熊多少錢？徐巧芯求證木柵動物園：一年不會超過500萬

▲大陸重慶動物園有意送兩隻大貓熊「融融、雄雄」給高雄壽山動物園。（示意圖／CFP）

政治中心／綜合報導

高雄市即將從大陸重慶迎來2隻貓熊「融融」、「雄雄」進駐壽山動物園，引來外界質疑飼養費年花千萬，市府無法負擔。不過，台北市議員徐巧芯指出，她今天連絡台北市立動物園，有關貓熊的養育費連同人事支出一年「不會超過500萬元」。

徐巧芯說，大陸是否要送兩隻貓熊給高雄市，不僅民進黨高雄市議員想卡、中央的陸委會和農委會也繃緊神經。反對方的理由是飼養貓熊會帶來「財政負擔」、可能讓台灣主權被矮化，但是經過求證，養貓熊每年並不需要花鉅額費用。

徐巧芯指出，有關貓熊飼養費用與台北市立動物園確認一年的預算大約是300萬，加上人事費用也不會超過500萬，不至於發生需要千萬而「養不起」的狀況；另一方面，貓熊對於觀光的提升成果也有目共睹。2009年大貓熊剛到台北市立動物園的時候，全年遊客數360萬人；2014年是圓仔露面，遊客數則提升至420萬。

至於「主權」矮化議題，徐巧芯認為，總把熊貓當成統戰工具其實很好笑，台北市有兩隻熊貓也沒有被統戰或造成主權矮化，為什麼每次都要把天真可愛的動物政治化、妖魔化？「不會讓財政困窘，又能夠增加觀光收益，貓熊來高雄好處多多。呼籲民進黨高雄市議員放下意識形態的束縛，不要聽到中國大陸就先反對。」