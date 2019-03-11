從「南美最富」跌落谷底！委內瑞拉陷困境　家長為換食物「賣小孩」

▲委內瑞拉民不聊生。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

委內瑞拉因為政治內鬥，造成全國經濟大崩潰，7日晚間有許多區域更發生無預警大停電，造成200萬名居民無電可用；曾經的石油富國在總統鬧雙胞、市場陷入惡性通膨之下，變得民不聊生，家長賺的錢不敷使用，連帶的造成許多小孩瘦骨如柴，連吃飽的機會都沒有，全委國約7分之一的兒童營養不良，更有家庭為了要換取食物，親手將家中小朋友推入火坑。

綜合外媒報導，委內瑞拉的石油量是全球數一數二，還以加勒比海的沿岸風光、天使瀑布聞名，更曾經是南美洲最富有的國家，不過看看現在委國的情況，不僅政治方面紊亂，10幾年間人們的生活水平直直下滑，國內經濟崩盤，就連要吃東西、購買民生用品都有困難。

在委國總統馬度洛（Nicolas Maduro）自2013年上台後，將許多企業收為國有，但是在經營者都是貪腐官僚的情況下，石油產量從一天330萬桶銳減到一天約135萬桶，油價也從100美元（約3105台幣）的價格，跌至每桶不到30美元（約931台幣）；而隨後雖然推出「印鈔救市」要解決經濟窘況，但是卻仍不見效果，反而讓通膨情況越來越嚴重。

▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。（圖／路透社）

醫院裡沒有醫療設備可以使用，國內因為物價飆漲，人民買不起食物只能餓肚子，種種的社會現象都在在地說明了委國面臨的困境；但馬度洛杜絕所有外界金援，利用軍武力量將外界的救援物資擋在外頭，許多人更為了換取食物、民生用品，不惜用走的跨越邊境，只為了讓生活能過得下去。

委國內部的慘狀日益嚴重，特別是在孩子的部分，不僅僅是孕婦在懷孕期間吃不飽，就連小孩出生之後也沒有食物餵養，15個月大的小孩體重竟然跟新生兒一樣重，全委國有7分之1的孩童營養不良，許多小孩更因為生病得不到治療而死亡；有些小孩被父母遺棄，只能自生自滅，甚至是遭到賣掉，只為了要換取足夠的錢買東西吃。