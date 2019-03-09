女「沒留水和食物」　7隻毛小孩活活餓死4隻…法官拳頭硬了

▲一名劉姓女子在家裡飼養貓、犬，但因外出工作沒空飼養，竟將貓犬關在住處內活活遭餓死，台南地院依犯動物保護法處4月徒刑，併科罰金25萬元。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南一名劉姓女子，2018年3月間受友人之託，在家裡飼養貓、犬共7隻，但因外出工作關係沒空飼養，竟將貓犬關在住處內，沒有提供任何食物及飲水，導致1隻貓、3隻狗活活遭餓死，其他毛小孩瘦到皮包骨，台南地院依動物保護法處劉女4月徒刑，併科罰金25萬元，可上訴。

判決指出，劉女的鄰居因聞到動物屍臭味，報請在地里幹事處理，2018年6月15日下午2時，里長、警員及動物防疫保護處人員，會同強制進入該屋檢查，發現已1隻死貓、3隻死狗，另外救出3隻活犬，已瘦到皮包骨，此一惡劣行徑才曝光。

劉女表示，她受友人之託， 飼養7隻貓、狗，但因外出工作關係，沒空飼養貓犬，而導致貓犬不幸死亡，她感到後悔。

法官認為，劉女不知尊重且無視動物生命，離開飼養處所期間，竟將飼養的貓、犬關在屋內，又沒有提供食物、飲水，違反飼主應盡的保護與照顧義務，導致7隻貓、犬中，4 隻非人道地死亡，所為應給予嚴厲處罰。依犯動保法第25條第1款違反保護規定故意使動物遭受傷害致重要器官功能喪失罪，處4月徒刑，並科罰25萬元，可易科罰金，可上訴。