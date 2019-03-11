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早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」90%人都不知：吃了變瘦+更聰明

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▲雞蛋,蛋黃,膽固醇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲早餐吃一顆雞蛋超棒。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

吃早餐超重要，可以幫助沉睡的頭腦再次獲得活力，並且補充血糖。但你知道嗎？早餐最好是吃1至2顆雞蛋，除了可以幫助減肥之外，還能促進大腦發育，更能保護視力、促進新陳代謝，不過90%的人都不知道這些好處。

根據《聯合報》報導，每天早餐吃雞蛋有5大好處，第一是容易減肥，因為飽足感強，油量卻少，補充身體能量卻不會造成負擔，有助於減肥。而且也有研究發現，早上吃雞蛋的人比其他人更容易減去三分之二的體重。第二，雞蛋中富含葉黃素、玉米黃素，這兩種成分能保護眼睛，也能降低老年退化的視力問題。

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報導指出，一顆雞蛋中約含7克蛋白質，也包含人體所需要的8種氨基酸，是很好的營養補給品，因此雞蛋CP值比其他的肉類營養要高。最後一個優點是，雞蛋蛋黃中含有卵磷脂，是人體神經系統最重要的營養物質，能促進大腦發育和活躍神經，預防老年癡呆症。

雞蛋過油後，會流失營養價值，因此該內容也建議可以吃水煮蛋或茶葉蛋。而研究也發現，身體健康的成人一天可以吃1至3個雞蛋，雞蛋內的鈉、糖、普林含量不高，若擔心膽固醇攝取過量，也可以少吃蛋黃。

另外除了以上5大優點，國外「Times Now」新聞報導也指出雞蛋的熱量低、維生素D高可幫助燃燒腹部脂肪、蛋白質含量高而增加飽足感、蛋黃內的膽鹼（Choline）促進新陳代謝、幫助神經功能和大腦發育等。

7-11,茶葉蛋▲（圖／張一中記者攝）

▲吃一整顆蛋才有完整的營養。（圖／記者張一中攝，示意圖）

不過，一般民眾普遍存在「蛋黃要挑掉」的迷思，營養師侯欣妤接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，1顆雞蛋大約50到60克，其中蛋白質7克、脂肪5克，熱量約75大卡，而被大家視為敵人的蛋黃反倒含有比蛋白更高的維生素A、鐵質、鈣質，至於大眾擔心的膽固醇問題，也是誤會一場。

侯欣妤解釋，造成膽固醇升高的元凶是「飽和脂肪」及「反式脂肪」，而雞蛋只含有小量飽和脂肪，更沒有反式脂肪，飲食均衡之下，就不需擔心食用蛋黃的問題，日常飲食上反而要避免內臟類食物、蟹、牛肉等3種食物，或是飽和脂肪高的食物像是美奶滋和奶精。攝取量部分，成長中的孩子和大人1天可以攝取1顆蛋，高血脂症患者建議1週內2到3顆，唯有吃下整顆蛋，吸收的營養才會更加全面。

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關鍵字：早餐,雞蛋,減肥,膽固醇,健康

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