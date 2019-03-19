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不吃東西「日喝5杯啤酒」！133公斤胖男2周後超狂成果曝光...

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▲▼Del Hall 。（圖／翻攝自Facebook／Del Hall）

▲霍爾每日都將身體變化分享至youtube。（圖／翻攝自Facebook／Del Hall）

國際中心／綜合報導

減肥方法百百種，網路上更是流傳著各式各樣「瘋狂」的妙招，例如8杯水減肥法、水煮蛋減肥法、吐司減肥法等。美國俄亥俄州（Ohio）43歲霍爾（Del Hall）日前挑戰「啤酒減肥法」，計畫在40天內不吃任何東西，每天喝2至5杯啤酒，沒想到近日成果曝光，他竟成功瘦下了20.4磅（約9.2公斤），讓大家不可置信。

據《太陽報》報導，霍爾是一名退伍軍人，目前在美國Fifty West啤酒製廠工作，而這個「啤酒減肥法」的靈感是來自18世紀「四旬期」（Lent）的啟發。霍爾計劃開始這40天的禁食計劃，每天只能喝2至5杯的啤酒，希望能完全依賴「液體食品」，但除了啤酒，還可以喝水、不加糖和牛奶的黑咖啡。

▲喝啤酒會有啤酒肚　改喝紅酒或蒸餾酒可以嗎？（圖／pixabay）

▲霍爾挑戰「啤酒減肥法」，兩周瘦下10公斤。（圖／pixabay）

霍爾受訪時表示，「我是不吃早餐的人，所以早上都只會喝水和黑咖啡，直到下午才會開始喝酒，如果開始餓了，也是繼續灌啤酒來果腹。」霍爾在計劃實施以來，每天都會在自己的Youtube頻道內PO出體重的變化。如今，實驗僅進行了13天，他就已經成功從133公斤減到123公斤，連自己都不敢置信。

霍爾稱，到目前為止，第二天和第三天是最辛苦的，因為喝完啤酒都會想大吃一番，但是後來便漸漸習慣了。他補充，「這陣子除了體重下降很驚人外，嗅覺似乎也變得更靈敏了。」據報導，雖然霍爾表示自己有和醫生隨時保持連繫，並同時監測他的健康狀況，但醫生還是希望他能盡早停止這場「非常不健康又危險」的實驗。
 

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關鍵字：啤酒減肥法,啤酒,減肥,Del Hall

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