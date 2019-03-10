　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

連三天鐵腕擴大臨檢　阿仁局長勤教慰勉員警

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警察局長黃宗仁3月10日晚上，特地前往市警一分局主持勤前教育，慰勉員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警察局長黃宗仁3月10日晚上，特地前往市警一分局主持勤前教育，慰勉員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局長黃宗仁3月10日晚上，特地前往市警一分局主持勤前教育，慰勉員警辛勞外，再次強調特種營業場所內、外絕對不可有涉及毒品、酒後鬧事、暴力鬥毆、槍擊等不法情事。

黃宗仁局長強調，業者如發現顧客有飲酒時，應主動協助代叫計程車或代駕，絕不可任其酒後駕車，嚴重危害其他用路人安全。如有發生街頭暴力案件，員警應依據「打擊糾眾滋事強勢作法」處理，迅速控制現場、壓制違法分子囂張氣燄，展現公權力，讓民眾有感。

市警一分局分局長鄭榮崑，連續3天親自帶班執法，以封鎖式擴大臨檢方式，強力作為掃蕩不法結合取締酒後駕車勤務，在治安事故頻繁發生地點周邊規劃守望盤查點，攔檢可疑及違法違規人車。

▲台南市警察局長黃宗仁3月10日晚上，特地前往市警一分局主持勤前教育，慰勉員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警一分局分局長鄭榮崑，連續3天親自帶班執法擴大臨檢。

鄭榮崑並親自向業者告知、約制，更表明轄內易滋事處所，如不自我約制、自律者，不排除多次臨檢，強力掃蕩、壓制，讓業者知道不能跨越紅線，不能在店內販毒、吸毒、開槍、聚眾鬥毆，並以「高強度、高密度」執行封鎖式擴大臨檢，展現執法力道與強度，希望特定業者勿心存僥倖，勿聚眾鬥毆滋事，或從事任何不法行為，警察絕對強力執法不鬆懈。

ET快訊
圖解一周天氣！「最冷時刻」急凍12°C　後面鋒面、冷空氣再襲
接電話21秒掛掉！醫「甩妻女」車停醫院大門救人…竟被拍照公審

關鍵字：鐵腕,擴大臨檢,阿仁局長,勤教

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞…與丈夫「超暖相遇」

獨／高市警局長深夜帶隊快打偵測　神結局基層眼眶紅了

金錢豹酒女為幫男友開店　慘遭灌醉撿屍...渣男嗆：妳有要我戴套

高雄舞廳臨檢！百名爆乳妹羞遮臉...「阿嬤級」小姐求饒別拍：孫子會看到

「叫床聲快沒了，好緊張」　男師偷情被捉姦嚇到裸奔逃

影／「好奇女生尿尿」清大生穿裙戴假髮潛入淡大女舍廁所...偷拍蜜臀

開趴到一半突然森77！他亮槍耍狠「誤擊自己左大腿」...被抓糗抱頭趴地

連三天鐵腕擴大臨檢　阿仁局長勤教慰勉員警

蘆洲警防制聚眾鬥毆滋事　分局長陳杏結親帶隊強力臨檢掃蕩

終於要見面！選後首次在高雄見面陳其邁　韓國瑜：希望老友挺大機場計畫

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

接捧花有詛咒！半年不婚「單身3年」　只包白包...韓國與台10種婚禮差異

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

鄧紫棋演唱會90度鞠躬道歉　「全場空等2小時」原因曝光！

羅志祥訪一半被亂問「何時生小孩」　全場錯愕轉頭看...是超大咖男神！

小黑狗後肢癱瘓受困爛泥黑水溝　徐文良心酸嘆：當流浪狗很可憐

連三天鐵腕擴大臨檢　阿仁局長勤教慰勉員警

蘆洲警防制聚眾鬥毆滋事　分局長陳杏結親帶隊強力臨檢掃蕩

終於要見面！選後首次在高雄見面陳其邁　韓國瑜：希望老友挺大機場計畫

落實預防犯罪宣導　金山警分局積極走入社區推廣

騏驥伯樂會成功　2019南區就業博覽會成大登場

風雨同心相挺郭國文　守護台南綠營總動員

第4屆公益典藏盃9日開踢　亞洲第1個「森林足球場」10日啟動

消防署長陳文龍視察廳舍整建等工程　肯定消防救災救護工作

心愛「Looker」栗翅鷹失蹤　名建築師懇請民眾提供線索

龍德宮四媽祖遶境保平安　警所設棚預防犯罪宣導送水護信眾

法航A380客機「左引擎熄火」！機體高空劇震猛晃　500乘客狂祈禱

運動行銷正夯　台灣精品跑進杜特蒂總統故鄉

法國女人最經典的模樣　「蕾雅瑟杜」絕非你想的女神

湯鎮瑋│0311 開運農民曆│宜納財、開市

癌妻悲求：救我！碩士夫為愛買大麻 開庭淚懺「救不了她」惹哭法官

地方熱門新聞

選後首次高雄見「邁」　韓：希望..

無懼泥地參賽　南榮管樂隊得第一

鐵腕擴大臨檢　阿仁局長勤教慰勉

防制聚眾鬥毆滋事　警臨檢掃蕩

高雄女監受刑人製作麵包　替代役..

高雄幣安卓上架！　iOS等到月..

南區就業博覽會　成大登場

對樓房客半裸　女網友飯店奇遇記

33年「和春影城」將熄燈　高雄..

警官大喜日　宣導治安維護

預防犯罪宣導　警走入社區推廣

風雨同心相挺郭國文　守護台南

毒包裹走私6公斤大麻花　警逮人

辣模星諠E大杯　邪惡深V視角開..

更多熱門

相關新聞

防制聚眾鬥毆　分局長親帶隊臨檢

鑑於近期全國各地發生多起聚眾鬥毆滋事事件，挑戰公權力及政府執法威信，危害社會安定秩序，台東縣警察局成功分局為遏止類似事件在轄區發生，9日晚間由分局長方秋梅領軍，於東河、成功及長濱3鄉鎮同步實施擴大臨檢，展現警察維護治安決心。

防糾眾暴力　中市8百警擴大臨檢

擴大臨檢威力掃蕩防制酒駕　治安零容忍

掃蕩暴力犯罪和酒駕　學甲警展決心

阿仁局長宣示　打擊街頭暴力不容挑戰

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

台中男性侵個工女友求輕判：我品學兼優

182帥哥愛上胖妹同學！被告白12次奇蹟出現

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

舊愛還是最美？愛吃回頭草星座Top6　巨蟹最難拒絕前任回頭

45年剪接師　看毛片就知導演與女主角戀愛

老公「公車激吻短髮妹」被抓包！

GD兩年前警告勝利：出事BB就完了

甜出汁！李鍾碩「年糕kiss」餵食李奈映

歐陽妮妮一回家　看見這幕淚崩了

統促黨找館長　放三字經還嗆聲

一周天氣出爐！冷氣團最冷時刻急凍12°C

即／衣索比亞空難　8陸客罹難

PTT留一句感謝　台中男汽旅上吊亡

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面