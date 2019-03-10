連三天鐵腕擴大臨檢　阿仁局長勤教慰勉員警

▲台南市警察局長黃宗仁3月10日晚上，特地前往市警一分局主持勤前教育，慰勉員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局長黃宗仁3月10日晚上，特地前往市警一分局主持勤前教育，慰勉員警辛勞外，再次強調特種營業場所內、外絕對不可有涉及毒品、酒後鬧事、暴力鬥毆、槍擊等不法情事。

黃宗仁局長強調，業者如發現顧客有飲酒時，應主動協助代叫計程車或代駕，絕不可任其酒後駕車，嚴重危害其他用路人安全。如有發生街頭暴力案件，員警應依據「打擊糾眾滋事強勢作法」處理，迅速控制現場、壓制違法分子囂張氣燄，展現公權力，讓民眾有感。

市警一分局分局長鄭榮崑，連續3天親自帶班執法，以封鎖式擴大臨檢方式，強力作為掃蕩不法結合取締酒後駕車勤務，在治安事故頻繁發生地點周邊規劃守望盤查點，攔檢可疑及違法違規人車。

▲市警一分局分局長鄭榮崑，連續3天親自帶班執法擴大臨檢。

鄭榮崑並親自向業者告知、約制，更表明轄內易滋事處所，如不自我約制、自律者，不排除多次臨檢，強力掃蕩、壓制，讓業者知道不能跨越紅線，不能在店內販毒、吸毒、開槍、聚眾鬥毆，並以「高強度、高密度」執行封鎖式擴大臨檢，展現執法力道與強度，希望特定業者勿心存僥倖，勿聚眾鬥毆滋事，或從事任何不法行為，警察絕對強力執法不鬆懈。