涉與黑道聚餐透露辦案進度　新北刑大代理副隊長遭收押禁見

▲鄭姓代理副隊長遭羈押。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民、劉人豪／新北報導

新北市刑大爆洩密案，新北地檢9日上午前往偵一隊鄭姓代理副隊長的住處進行搜索，並同步約談鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員、金山分局一名王姓巡佐，以及現任中和分局偵查佐張姓員警。訊後鄭姓代理副隊長收押禁見，其他三名警察則以5萬至15萬元交保。

新北地檢署9日針對新北市刑事警察大隊多名員警涉嫌向黑道透露辦案進度、貪污等疑雲展開行動。檢方鎖定刑大偵一隊代理副隊長鄭姓員警、偵查員趙姓員警，以及現任金山分局偵查佐王姓員警，並分頭前往住處搜索，隨後將三人帶回地檢署調查。消息曝光後，警界風紀問題再度成為社會熱議焦點。

據了解，遭調查的鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員、王姓偵查佐，以及現任中和分局偵查佐張姓員警，四人在2023年時都服務於刑大偵一隊。檢調懷疑，他們當時透過與台北市某黑道堂口堂主聚餐聯絡感情，席間疑似向對方透露偵辦進度與情資，涉嫌洩密及不當往來。除了前述三人，張姓偵查佐當晚也被檢方拘提到案。值得注意的是，張員警今年10月才因洩密案被羈押，近期才交保出來，不料又因新案被帶走。

訊問後，檢方依涉貪污治罪條例、刑法偽造文書及洩密等罪名，諭知王員警10萬元、趙員警5萬元、張員警15萬元交保，而鄭姓代理副隊長因案情重大遭聲請羈押，新北地院認為鄭姓代理副隊長涉嫌重大，有串滅證之虞，裁定羈押禁見。