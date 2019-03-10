港人大代表：韓國瑜訪港是好事，可以吃到更多高雄水果

▲港區全國人大代表、联泰集团有限公司行政總裁陳亨利。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

韓國瑜3月底將造訪香港、澳門、深圳、廈門，為高雄找尋商機。對此，港區全國人大代表陳亨利表示，希望未來香港和台灣之間多一些交流，把台灣的南部也可以帶動起來，「我認為韓國瑜來香港是件好事！以後我們可以吃到更多好的高雄水果！」

據《中評社》報導，陳亨利在全國兩會期間受訪表示，台灣有很多行業做得很好，比如漁業、農業、紡織業；此外，台灣傳統產業的轉型升級也做得很好，所以希望未來香港和台灣之間多一些交流，把台灣的南部也可以帶動起來。

對於韓國瑜訪港一事，陳亨利表示，此舉可以增加香港與高雄之間的往來，我認為韓國瑜來香港是件好事！以後我們可以吃到更多好的高雄水果！」

▼高雄市長韓國瑜將於3月22日至28日開展行程。（圖／記者賴君欣攝）

報導稱，陳亨利在今年兩會上也提出了與台灣問題相關的建議。陳亨利認為，應該以台灣民眾的角度出發，解說「一國兩制」的好處，尤其舉出香港經濟的成就作為例子；回歸祖國21年間，香港保持國際金融中心的地位，經濟整體持續向好，單單以人均GDP為例，香港去年人均GDP是46200美元，而台灣只有25534美元，「台灣經濟雖有增長，但就業市場薪資增幅偏低，經濟發展長期滯後。」

陳亨利提出，香港未來會結合粵港澳大灣區規劃，向國際創新科技中心發展，這些都是「一國兩制」下，帶給香港的重大機遇，亦證明「一國兩制」在香港成功實踐，香港的優勢與背靠國家密不可分。

陳亨利表示，除了「一國兩制」的經驗外，在兩岸交流上，香港可以持續發揮「推動者」的角色；另外，中央可利用香港作為交流平台，兩岸四地的學者就「兩制」方案提出建議，以及研究在金門馬祖等地區先行先試的互通方案。

陳亨利還建議，保持對台灣產業更包容的態度，選定兩岸優勢互補的產業，研究更多扶助政策，加強經濟融合的深度；鼓勵更多台灣青年到大陸追夢、築夢、圓夢，有效提升台灣民眾幸福感、獲得感，有助得民意、贏民心。