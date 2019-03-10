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國台辦副主任陳元豐：韓國瑜訪陸「將不虛此行」

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▲國台辦副主任陳元豐：韓國瑜訪陸「將不虛此行」。（圖／視覺中國）

▲國台辦副主任陳元豐。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

高雄市長韓國於3月底將訪陸，在兩岸引起許多關注。大陸全國政協委員、國台辦副主任陳元豐對此表示，他相信韓國瑜來香港、澳門、大陸會「不虛此行」，且高雄與大陸的一些城市也有很多合作的空間。

根據《香港電台》報導，陳元豐在出席兩會期間受訪指出，中共總書記習近平年初在《告台灣同胞書》40週年紀念會上發表對台的一些說法，不應該被誤解、誤讀、誤判，重點應放在強調和平同一及照顧台灣老百姓的利益，「即便我們軍事上有一些動作，也不是針對台灣老百姓，而是針對台獨分裂勢力，所以這個要跟老百姓區隔開來。」

陳元豐還說，一國兩制在香港成功實施，回歸20多年來，香港發生巨大變化，可是卻被污名化，相信將來統一後，在台灣實施一國兩制也一定會成功，慢慢令台灣民眾接受，「我們現在台灣老百姓出台的31項措施，是對切身利益有意義的事情，相信老百姓心裡都有感受的。」

對於連接北京及台灣的「京台高鐵」，陳元豐認為，當然是好事情，這樣就不用搭船了，大陸早就做好準備，關鍵在台灣方面。

談到韓國瑜月底的訪陸行程，陳元豐表示，他相信韓國瑜來港、澳、大陸一定不虛此行，高雄與大陸一些城市也有廣闊的合作空間。關於韓國瑜此行有沒有可能與國台辦主任劉結一會面，陳元豐則回應，不清楚詳細安排。

▼韓國瑜搭乘直昇機。（圖／高雄市政府）

▲▼韓國瑜率市府團隊搭直升機看高雄。（圖／記者宋德威翻攝）

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關鍵字：陳元豐,國台辦,韓國瑜,韓國瑜訪陸,全國政協,全國兩會,全國人大

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