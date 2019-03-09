影／百萬年薪等著你！ 　「東森集團」台大徵才釋千名職缺

記者李彥慧／採訪報導

台大校園徵才企業博覽會於今（9日）登場，東森集團在現場擴大徵才，釋出東森得易購、東森新媒體、東森寵物雲、東森自然美等4大企業，共計15項、千名的職缺。今年徵才方向以「電子商務、網路行銷、大數據」等熱門趨勢為主，歡迎社會新鮮人及多元人才加入，挑戰百萬年薪不是夢！

▲台大校園徵才企業博覽會登場，東森集團在現場擴大徵才。（圖／記者黃克翔攝，下同）

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▲▼現場雖然下起大雨，仍不減求職者的熱情，攤位前擠滿前來諮詢的民眾。

台大徵才活動現場共計423個攤位，包含台積電、元大金、精誠資訊等各大企業前來徵才，而東森集團開出的職缺數超越其他企業，包括東森得易購「OB電銷人員、TV與EC商品開發人員、商品企劃、資訊工程師、自動化測試工程師」、東森新媒體「記者、影音編輯、社群編輯、iOS 軟體開發工程師、Android 軟體開發工程師、戶外廣告助理」、東森寵物雲「門店人員、寵物美容師」、東森自然美「SPA 外場主管、美容師」等職缺。

▲東森集團技術長陳鴻志表示，東森集團涵蓋的領域相當多，這次釋出的職缺十分多元。

東森集團技術長陳鴻志表示，東森集團涵蓋的領域相當多，去年營收成長達到26%，實現線上線下的發展。這次釋出的職缺，包括台灣新媒體之冠ETtoday新聞雲，每年都以30~40%的成長，每個月都還有寵物日、慶生會等福利，現在正積極的尋找新聞、技術面相關的人才。而ETtoday也成立了實體的寵物商店「東森寵物雲」，目前在台灣有10幾間實體店面，今年還會大舉擴店，歡迎門市人才加入。

▲現場來諮詢工作，只要掃描QR Code，即可獲得精美禮品。

陳鴻志提到，東森集團知名事業體-東森購物，去年在電商產業中逆勢成長，這次要大舉徵才，包括購物專家、產品以及電話行銷人員，而且獎金制度十分優渥；另外集團在今年併購了美妝第一品牌-自然美，成立「東森自然美」，這次也要大舉擴編，希望對美容有興趣的人才一同加入。

▲許多求職者留下資料，相當期待加入東森大家庭。

陳鴻志也表示，東森集團營收持續成長，更在去年全體加薪，回饋員工的努力，而年終最多可達6.5個月，薪水和福利優於業界，不管你是對行銷、公關或是技術、營運、媒體層面有與趣的人才，歡迎大家加入東森集團這個幸福企業！

在現場有許多學生和社會新鮮人前來諮詢，其中就讀於政治大學傳播學系的同學表示，沿路走來看到都是科技和金控業，發現ETtoday新聞雲有在徵才非常興奮，未來想成為娛樂或是體育記者，而且發現ETtoday的實習機會蠻多的，未來相當期待能加入這個大家庭。