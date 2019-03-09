　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／百萬年薪等著你！ 　「東森集團」台大徵才釋千名職缺

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者李彥慧／採訪報導

台大校園徵才企業博覽會於今（9日）登場，東森集團在現場擴大徵才，釋出東森得易購、東森新媒體、東森寵物雲、東森自然美等4大企業，共計15項、千名的職缺。今年徵才方向以「電子商務、網路行銷、大數據」等熱門趨勢為主，歡迎社會新鮮人及多元人才加入，挑戰百萬年薪不是夢！

▲▼台大校園徵才企業博覽會－東森。（圖／記者黃克翔攝）

▲台大校園徵才企業博覽會登場，東森集團在現場擴大徵才。（圖／記者黃克翔攝，下同）

請繼續往下閱讀...

▲▼台大校園徵才企業博覽會－東森。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼現場雖然下起大雨，仍不減求職者的熱情，攤位前擠滿前來諮詢的民眾。

▲▼台大校園徵才企業博覽會－東森。（圖／記者黃克翔攝）

台大徵才活動現場共計423個攤位，包含台積電、元大金、精誠資訊等各大企業前來徵才，而東森集團開出的職缺數超越其他企業，包括東森得易購「OB電銷人員、TV與EC商品開發人員、商品企劃、資訊工程師、自動化測試工程師」、東森新媒體「記者、影音編輯、社群編輯、iOS 軟體開發工程師、Android 軟體開發工程師、戶外廣告助理」、東森寵物雲「門店人員、寵物美容師」、東森自然美「SPA 外場主管、美容師」等職缺。

▲▼台大校園徵才企業博覽會－東森。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森集團技術長陳鴻志表示，東森集團涵蓋的領域相當多，這次釋出的職缺十分多元。

東森集團技術長陳鴻志表示，東森集團涵蓋的領域相當多，去年營收成長達到26%，實現線上線下的發展。這次釋出的職缺，包括台灣新媒體之冠ETtoday新聞雲，每年都以30~40%的成長，每個月都還有寵物日、慶生會等福利，現在正積極的尋找新聞、技術面相關的人才。而ETtoday也成立了實體的寵物商店「東森寵物雲」，目前在台灣有10幾間實體店面，今年還會大舉擴店，歡迎門市人才加入。

▲▼台大校園徵才企業博覽會－東森。（圖／記者黃克翔攝）

▲現場來諮詢工作，只要掃描QR Code，即可獲得精美禮品。

陳鴻志提到，東森集團知名事業體-東森購物，去年在電商產業中逆勢成長，這次要大舉徵才，包括購物專家、產品以及電話行銷人員，而且獎金制度十分優渥；另外集團在今年併購了美妝第一品牌-自然美，成立「東森自然美」，這次也要大舉擴編，希望對美容有興趣的人才一同加入。

▲▼台大校園徵才企業博覽會－東森。（圖／記者黃克翔攝）

▲許多求職者留下資料，相當期待加入東森大家庭。

陳鴻志也表示，東森集團營收持續成長，更在去年全體加薪，回饋員工的努力，而年終最多可達6.5個月，薪水和福利優於業界，不管你是對行銷、公關或是技術、營運、媒體層面有與趣的人才，歡迎大家加入東森集團這個幸福企業！

在現場有許多學生和社會新鮮人前來諮詢，其中就讀於政治大學傳播學系的同學表示，沿路走來看到都是科技和金控業，發現ETtoday新聞雲有在徵才非常興奮，未來想成為娛樂或是體育記者，而且發現ETtoday的實習機會蠻多的，未來相當期待能加入這個大家庭。

ET快訊
臨櫃存3萬被要求用ATM　銀行員嗆「又不是80歲老人」網怒了
獨家影片／江倩齡爆頭慘死！最後在台身影曝光惹淚崩
批韓國瑜「連8騙」　苦苓：什麼時候才肯說老實話？

關鍵字：東森,東森集團,台大,徵才,青年,校園,幸福企業

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

坐上千萬名車不是夢！　這家銀行推出「O-Life專區」最低1元競標

李天鐸建築師操刀　打造台中七期「博克萊」美學建築！

高鐵桃園特區最高CP值　「站前A＋」49萬入主泳池飯店宅

不用飛出國！　到康是美一次購足五大國LOHAS商品

不用飛出國！　到康是美一次購足五大國LOHAS商品

臺中花博最好拍的打卡點！　花粉、微美動態等你來踩點

來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子

男告白手機慘摔壞！維修員「一句話」神助攻…學妹羞認了

畢業即就業！交大就業博覽會　台積、聯發、鴻海250企業募新血　

Uber：借我們一個紅燈時間！「萬人空戰」反時租計費 　網集火洗版力挺

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

劉寅娜「一直想邪惡的事」　李棟旭撲上去親親：是這種嗎＞／／／＜

苗栗80歲婦違規闖馬路遭撞重傷　貨車司機：下雨天..根本沒發現

來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子

男告白手機慘摔壞！維修員「一句話」神助攻…學妹羞認了

畢業即就業！交大就業博覽會　台積、聯發、鴻海250企業募新血　

Uber：借我們一個紅燈時間！「萬人空戰」反時租計費 　網集火洗版力挺

憂心收入衝擊超過50%以上　平台駕駛和Uber籲暫緩運管新規　支持網約多元小客車方案

探索喧囂中的秘境　充滿芬多精的城市森林「高峰植物園」

影／百萬年薪等著你！ 　「東森集團」台大徵才釋千名職缺

更新／冷暖空氣激戰「下午雨更炸」！12縣市發大雨特報　氣象局：全台濕到明晚

全台唯一媽祖水上遊湖遶境　180餘艘遊艇漁船石門水庫展開

去一趟醫院！人妻變了「我要離婚」怒吼抓狂　保生大帝突顯靈揮劍：鬼迎娶

來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子

電競飯店能「住宿＋吃雞」成90後最愛　每天入住率達七成

U12世界盃726台南開打　愛爾達獨家轉播

10日單挑三字經　統促黨酸「館長嚇到出國避風頭」

這三人網路聲量超越韓國瑜　王浩宇：韓神即將下神壇？

獨／查辦盜採砂石卻遲遲未還已查扣機具　警察要賠194萬

免吃驚！台銀大陸踩雷可望收回　對陸企放款持續審慎

Stussy春夏新品推限定T！以經典黑白香奈兒致敬老佛爺

男告白手機慘摔壞！維修員「一句話」神助攻…學妹羞認了

中職／各隊砸錢簽洋投　蔗總：水準不輸日韓職

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

生活熱門新聞

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥..

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣..

好市多買2500牛菲力　媽拿去..

年花24萬「喝茶」他笑太傻！網..

無座乘客佔滿親子車廂　媽媽硬起..

新竹窮夫毀入贅誓　3代長子離奇..

北醫書卷第一　曝秘訣：相信師父

崩壞「神級男友」1年後近照曝光..

街友洗車鍍膜翻身　年收800萬

冷暖空氣激戰下午雨更炸！12縣..

醫院厲鬼逼迎娶！保生大帝顯靈揮..

指月亮會被割耳！嚇死寶寶的9個..

越南警察勒索200美金！他曝悲..

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒..

更多熱門

相關新聞

台大校園徵才開跑！台新金Richart助陣人潮踴躍　總座林維俊：MA年薪上百萬不是問題！

即便今天「天公不做美」，但今（9）日上午台大校園徵才博覽會的學生仍不減熱情，尤其在金融區攤位，仍然擠滿了冒雨撐傘、踴躍詢問想捧「金飯碗」的準畢業生。台新金（2887）旗下台新銀行今年也再度派出當家吉祥物Richart狗布偶在攤位前招攬學生，由總經理林維俊率多位中、高階主管親臨活動現場與求職青年學子互動，對於學子們所提出的各項提問逐一詳實說明，展現十足的親和力。而台新金此次預計招募800位應屆畢業生，特別歡迎跨領域人才，攤位前吸引不少學生詢問。

台大徵才博覽會　7大金控釋逾2.2萬職缺、科技人才搶手

企業參與創新高　台大徵才供2萬5千職缺

首談2018校長遴選　管中閔：不堪回首

管中閔上任首談「走過慘綠歲月」

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

23歲千金爆乳開奧迪！網紅揭黑歷史

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4年2月

辜莞允穿泳衣自拍！　脫褲掀暴動

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

減肥要吃澱粉！專家激推「8大好物」

開Vios撞樹爆頭慘死！女星血跡沾滿椅墊

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥婚與丈夫「超暖相遇」

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動了

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣團接棒

這群人拋震撼彈　宣布「大消息」

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬下台

假失竊真詐保！惡男判1年半

更多

最夯影音

更多

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面