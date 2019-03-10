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拿數據說話！　大學甄選入學管道「弱勢生比較有機會」

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106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲招聯會指出，第二階段書審，已不走「集點制」，改採「全方位審查」，審查委員利用口試機會，驗證學生的書審資料真實性。（圖／記者李毓康攝）

文／大學招聯會公共事務經理徐菁穗

大學甄選入學進行中，外界擔心二階段準備面試、書審對弱勢學生不利，不過招聯會統計發現答案正好相反。

就學測成績來看，一般生有五成的學測成績在均標以上，經濟弱勢學生卻只有2成5，有7成5是均標以下，後標以下甚至占了近4成2。個人申請若通過第1階段篩選，均標以上的經濟弱勢學生則是高於一般生，頂尖大學更明顯。

請繼續往下閱讀...

就入學管道分析，以106學年度為例，繁星推薦錄取生中，有百分之3.02為低收及中低收入戶最高，其次是個人申請百分之2.75，循考試入學管道則是百分之2.27，由此可見104年之後教育部政策性鼓勵，各大學對弱勢學生採扶弱優先錄取等措施，致個人申請弱勢生錄取率高於一般生。

▲▼108學年學科能力測驗結束,考生,家長,陪考,師大附中,大學學測,升學壓力,青少年。（圖／記者李毓康攝）

▲招聯會分析歷年資料發現，弱勢族群學生透過甄選入學管道較有機會，因此提醒學生把握機會。（圖／記者李毓康攝）

繁星推薦的學測檢定標準稍微調降，分發比序先比高中學業成績全校排名百分比，所以弱勢生的錄取率較高。而個人申請的設計上，學測成績是門檻，只要能通過第一階段的篩選，接著在第二階段甄試過程，透過面試、書審等多資料審查評量方式，發掘學生的個別差異與弱勢。

書審不是「集點制」

外界擔心面試與準備審資料對弱勢生不利，甚至社經地位高的父母，可能從打點服裝儀容、模擬面試過程就占上風。實際第二階段書審，早已經不走「集點制」，改採「全方位審查」，審查委員利用口試機會，驗證學生的書審資料真實性，要看學生特質、要挑的是人才，與穿著打扮、儀容沒關係，只要一般性的穿著即可。

106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲108學年個人申請管道是3月20、21日選填志願，3月27日公告個人申請第一階段篩選結果。（圖／記者李毓康攝）

清華大學教授陳榮順研究也發現，無論明星高中或社區高中，高中在校成績不佳，大學成績也很難起色，社區高中名列前茅，加上大學資源挹注，成績表現不遜色於來自明星高中的學生。二階面試時，審查委員會審酌弱勢學生在各項資源不足的情況下，能跨越學測門檻，顯示有更強烈的學習動機，反倒更願意機會。

大學甄選入學欲參加繁星推薦是3月11、12日報名、3月18日公告錄取結果以及第八類學群(醫學系)第一階段篩選結果；個人申請管道則是3月20、21日選填志願，3月27日公告個人申請第一階段篩選結果。大學招生委員會聯合會分析歷年資料發現，弱勢族群學生透過甄選入學管道較有機會，因此提醒學生把握機會。
 

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關鍵字：大學,甄選,入學,弱勢生,學測

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