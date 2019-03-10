辣模星諠E大杯　邪惡深V視角開直播談「隆乳首日沒黑青」

▲辣模星諠穿深v開直播分享「隆乳首日感受」 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

JKF女郎「星諠」經常出現在網路團體《反骨男孩》kuso影片當中，影片中的她常扮演「巨乳花瓶」，不過現在她不但坦承自己影片中誇張的事業線都是「擠」出來，還大方在直播當中自爆「隆乳首日」興奮感受：「胸部沒有黑青」！

星諠在直播當中，表示自己是接受隆乳手術的第一天，開心表示：「我有朋友術後痛到三天都無法下床，繃帶拆掉胸部都是瘀青，但是我現在才術後第一天，手舉高高拿東西、騎滑板車、微微擠乳溝等等都可以做到，重點是胸部也沒有瘀青，現在根據醫囑還需要包繃帶3天加壓，但已經超級期待一周後可以感受到軟嫩晃動的E罩杯啦！」

元和雅整形外科醫師方嘉良指出，星諠接受的隆乳手術是魔滴義乳，是最新填充物，國內3月初才剛進到台灣，這款填充物表面處理進化成更細緻的奈米絨毛，讓歐洲臨床經驗及相關文獻上顯示的莢膜發生率不到1%；其二為魔滴結合圓型果凍矽膠和水滴型果凍矽膠的特點，術後可據人體的動作和重力來改變形狀，呈現胸部擬真的自然波動垂墜感；最後是魔滴延展性相當高，讓隆乳手術傷口縮小到僅需約3-5公分，術後更隱痕。

▲專業醫師建議，進行魔滴隆乳還是需要專業評估 ，避免產生不必要爭議。（圖／地方中心翻攝）

方嘉良醫師強調，魔滴義乳再搭配上專科醫師純熟撥離技術，術中出血量極少，幾乎不到兩塊紗布的量，可有效降低併發症風險，縮短恢復期，術後滿意度高，適合胸部扁平、產後乳房下垂、二次或多次進行隆乳手術的愛美人士及乳癌後乳房重建患者，不過專業醫師也強調想做魔滴的女孩們找臨床經驗豐富的醫師及設備精良的診所，在初步諮詢時充分表達訴求， 才能達到像星諠一樣安全及滿意的術後效果。

