雄雄、融融來高雄　民進黨：希望可愛貓熊別成政治統戰工具





▲許沛日前表示，會再人大建議向高雄市贈送大貓熊；潘恆旭也證實，會成立小組迎接雄雄、融融。（示意圖，非雄雄、融融／CFP，下同）

政治中心／台北報導

大陸全國人大台灣省代表許沛接受港媒採訪表示，將在人大建議「向高雄市贈送大貓熊」，隨後高雄市觀光局長潘恆旭也在10日證實，之後會成立貓熊小組迎接公母熊貓雄雄、融融。針對大陸送貓熊給高雄市，民進黨新聞部主任丁允恭表示，盼可愛貓熊別成了政治統戰的工具。

大陸全國人大代表、全國台聯副會長同時也是重慶市台聯會長的許沛表示，「人要交流，動物也要交流。」因此在兩會上建議向高雄市贈送大熊貓，藉此搭起重慶動物園與壽山動物園之間的橋梁。

對此高雄市觀光局長潘恆旭10日上午在臉書上貼出3張熊貓照片並寫道，「融融？雄雄？」打卡地點還設定在重慶市。他接受媒體訪問時指出，這項計畫尚未正式和市長提案，不過經高雄市議會同意後，觀光局將成立熊貓小組，針對壽山動物園的熊貓館內擬定完備的計畫，預計6月前往重慶進行考察。

針對雄雄、融融預計送到高雄壽山動物園，丁允恭表示，平常心看待，各縣市若能秉持對等互利的城市交流，都予以尊重，不過希望可愛的貓熊別成了政治統戰的工具。而民進黨副祕書長徐佳青則認為，貓熊是無辜的，別披上政治外衣，不過貓雄來自西藏，可說是圖博之友。

▼融融、雄雄要到高雄了。（圖／翻攝自潘恆旭臉書）

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