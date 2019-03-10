賴清德不願搭檔蔡英文？　林濁水：複製硬救姚文智害死議員慘劇？

▲賴清德、蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文日前宣布要爭取2020競選連任，但其民調低迷，因此各界有聲浪拱行政院長賴清德角逐大位，或與蔡英文搭擋參選。對此，民進黨前立委林濁水10日表示，賴清德已表明不當2020侯選人，但不斷有賴清德不幫蔡英文輔選、不願搭擋參選的質疑出現，他反問「賴清德不顧勸告硬接了閣揆，目的不是讓她連任？」

林濁水於臉書發文提及，外界對賴清德有兩項質疑，第一是「擔心2020賴清德不幫蔡英文輔選」，林濁水幫忙喊冤，賴清德已表明不當2020侯選人了，而他又是拚命的人，一輔選起來都非同小可，「為什麼還要質疑？」何況賴清德當初不顧勸告，硬接了閣揆，「目的不是讓蔡英文連任？」結果從一個人氣王掉到滿意度30%。

再者，外界也質疑「賴清德不願當副總統候選人」，林濁水舉例，看看當了副總統的國民黨主席吳敦義有多慘，紀錄本來是最有撐盤能力的閣揆，換到副總統後支持度低到成為笑柄。他質問，「這樣對賴清德好嗎？更重要的是對民進黨好嗎？對蔡英文連任有用嗎？2020民進黨優先要搶救的不是立委席次？難道要複製台北市硬救姚文智，害死議員的慘劇？還附送一個賴清德，讓他向吳敦義看齊？」