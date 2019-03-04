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「鐵耙刺6洞」狠殺外遇妻　夫動手前查「不忠女人下場」成關鍵證據

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▲▼鐵耙,玉米耙,外遇,婚外情,農舍,兇殺,情殺,美國,北美要聞。（圖／翻攝自facebook）

▲穆利斯與妻子艾米過去甜蜜合照。（圖／翻攝自facebook／Todd Mullis）

實習記者陳妙津／綜合報導

遭到背叛的滋味不好受，也不是人人都可以忍下，美國愛荷華州男子穆利斯（Todd Mullis）不滿妻子多次外遇，一氣之下用鐵耙刺殺老婆，還謊稱是不慎跌倒自傷，警方事後調查發現，原來他早有預謀，不僅多次以言語恐嚇過被害者，還曾上網查詢「身體器官」、「不忠女人的下場」等字句，都成為指證罪刑的呈堂證供，2月底穆利斯被控涉及一級謀殺，該罪最重將可能判處無期徒刑。

據美國《福克斯新聞網》報導，去年11月初，警方接獲了一通報案電話。報案者穆利斯聲稱，妻子艾米（Amy Mullis）被13歲的兒子發現倒臥在農舍地上，身體還被地上的鐵耙刺出好幾個大洞，雖然他發現後緊急把鐵耙拉出來，把老婆送往附近醫院急救，但仍然回天乏術。

▲▼鐵耙,玉米耙,外遇,婚外情,農舍,兇殺,情殺,美國,北美要聞。（圖／翻攝自facebook）

▲原本艾米之死被認為是意外，但屍體上的破綻卻讓凶殺案露出端倪。（圖／翻攝自facebook／Todd Mullis）

原本所有人都以為這是一起平凡的意外，直到驗屍官勘檢查時才發現，艾米的屍體並不尋常，被稱為是「凶器」的鐵耙僅有4個尖刺，但艾米的屍體上卻赫然出現6個大洞，顯見受害者並不是單純跌倒而死，而是被人反覆刺穿後死亡。

警方調查後發現，最有嫌疑的人竟是因喪妻之痛而悲傷，看起來深愛枕邊人的穆利斯！穆利斯與艾米結婚15年，兩人育有2子1女，任誰看了都會覺得他們是幸福的一家人，但命案發生後在警方盤問下，穆利斯透露妻子2013年時曾經有過婚外情，不過如今兩人已經重修舊好。

▲▼鐵耙,玉米耙,外遇,婚外情,農舍,兇殺,情殺,美國,北美要聞。（圖／翻攝自facebook）

▲穆利斯不滿枕邊人外遇，昔日愛人因此痛下殺手。（圖／翻攝自facebook／Todd Mullis）

調查人員發現事實並非如穆利斯所說，因為艾米在去年夏天時又有了另一段外遇，並且再次被穆利斯發現。與艾米外遇的小王被調查時表示，艾米其實很想離開丈夫，還曾經說過如果被抓到，穆利斯可能會大抓狂要讓艾米消失。其他朋友則表示，「艾米曾說過如果自己失蹤，那就是穆利斯害的」、「如果離婚，艾米就能拿到一半農場」。警方在12月將案件列為他殺，並嚴重懷疑穆利斯涉有重嫌。

調查人員表示，穆利斯極度擔心失去農場，還曾上網搜尋「身體器官」、「歷史上騙子的下場」、「阿茲提克部落（14-16世紀的墨西哥古文明）欺騙伴侶的下場」、「殺死不忠的女人」等字句。根據上述證據及證詞，穆利斯在上周四（2月28日）被控一級謀殺罪，若判處有罪，最高將被處以無期徒刑。

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