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追不到就殺！世新男大生遭求償500萬　律：女生還得復健

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▲▼世新大學英語系3年級陳姓男大生，因追求學妹不成，持水果刀追砍學妹，被依殺人未遂罪移送台北地檢署。（圖／記者柳名耕攝）

▲追求不成在校園裡砍殺學妹，男大生被求償500萬元。（圖／資料照／記者柳名耕攝）

記者楊佩琪／台北報導

世新大學男大生陳政佑追求學妹不成，竟預藏水果刀在學校追砍學妹，二審陳政佑被判6年有期徒刑。民事賠償部分，台北地方法院開庭，陳男被求償500萬元，法官訂於3月14日宣判。

被害石姓女學生的委任律師表示，到現在為止，該名石女還得繼續進行心理諮商，希望法官考量其未來在人格正常發展，以及親密關係建立上將受到重大影響，給予適當補償金額。陳政佑的委任律師則強調，求償金額過高，因已先行賠償過20萬元，希望法官能駁回請求。

陳政佑於石姓女學生高一時，在捷運上搭訕認識，之後陳男經常約石女出去，希望能夠進一步交往，但都遭石女拒絕。陳男不死心，多次跟蹤、騷擾石女。

但陳男突然拿出還沒出鞘的水果刀，石女見狀立即跑回教室，大喊「老師救我！」但陳男追上，將石女的頭壓制在課桌上，拿刀朝她的頭、臉、頸部劃3刀，造成1到3公分的3處傷口。陳男隨即遭到制伏，移送法辦。至於石女經送醫包紮後沒有大礙。

陳男被捕後否認具有殺人意圖，表示因石女不理他，才追過去拿刀劃傷她，不小心劃到傷石女「其實我不想傷害學妹」，對自己的行為感到後悔。陳男的律師並主張精神障礙，但檢方不採信，仍依殺人未遂罪嫌提起公訴。

一審法院審理期間，陳男的律師主張陳男患有有亞斯伯格症，長期就醫，聲請對陳男精神鑑定；但合議庭未准許，只傳喚陳男的主治醫師，證明陳男是亞斯伯格症確診。另外合議庭也依照修復式司法，建議雙方和解，陳男方面願給付60萬元，但石女方面則要求100萬元，和解破局。最後一審認定陳男有罪，判刑5年6月。案經上訴，高院仍認定他犯殺人未遂罪，加重改判6年。可上訴。

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