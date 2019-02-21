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社會 社會焦點 保障人權

辯不小心殺了17直播主　「過激情人」經常吵架就會揮刀

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▲▼廖嫌殺17直播主前女友。（圖／翻攝當事人臉書）

▲長相有型的廖晏霆，卻是個過激情人，與死者吵架時，便曾有揮刀作勢傷害對方的紀錄。（圖／資料照／翻攝自當事人臉書）

記者楊佩琪／台北報導

不滿要求復合未果，持刀砍殺並勒斃17直播主邱喬琪的男子廖晏霆，一審被依殺人罪，判處15年有期徒刑。廖晏霆辯稱「不小心」殺了人，但法官駁斥，廖男下手之兇猛，先砍殺後再徒手勒住邱女頸部，直到邱女無力抵抗才鬆手。只是因先前就常有持刀做事傷害對方等過激行為，無法被認定預謀殺人。

案發當天，廖男孩哭著告訴員警「希望法官判我死刑」，審理時卻強調自己開門向警方自首，也沒有殺人故意，希望能以較輕的傷害致死罪判刑，聽在死者家屬耳裡，格外諷刺。法官也認為，警方到場時，即根據報案人所說，得知屋內持刀殺人的是廖男，因此並未符合自首原則，無法減輕刑期。

根據判決，邱女的死因，為銳器刺創導致左側血氣胸，併因壓迫頸部呼吸休克不治。廖晏霆多次強調非故意殺人，原本買來童軍繩要在邱女面前，以上吊輕生方式要脅複合，但邱女不理睬，爭執下才會「不小心」刺傷她又勒斃她。

但法官認為，廖晏霆在案發前一天即寫好遺書，邱女不顧他的死亡威脅，確實足以引發心中憤恨種下殺人動機。且廖男先以水果刀刺殺，再徒手自後方勒住邱女的頸部，直到邱女無力抵抗才鬆手，可見有致人於死地的犯意。

至於檢方起訴廖男預謀殺人，法官卻認為，雖然廖男在案發前便買好水果刀和童軍繩，但依證人證詞，廖男和邱女過去發生爭吵時，便常有拿刀作勢傷害對方的過激行為，童軍繩為廖男意圖以輕生威脅時使用，因此難認定有預謀情形。

雖然廖晏霆曾當庭下跪向死者家屬道歉，但家屬認為廖男並無真心懺悔之意，雙方因此並未進行和解，法官最後裁定15年有期徒刑，褫奪公權7年，全案可上訴。

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