小三不認帳！鹹濕錄音「抱你也射不出來」出賣她　要賠正宮300萬

▲▼苗栗一名宋姓男子去年在摩鐵外遇越南籍阮姓女子，遭妻子查獲雙方簽下和解書，但兩人故態復萌，讓宋妻一怒之下狀告法庭，求償300萬元。（圖／視覺中國）

地方中心／綜合報導

2018年一名宋姓男子偷吃越南籍阮姓女子，被妻子發現後，雖以30萬元和解，但雙方簽下和解書，約定宋男、阮女日後不得見面或有任何接觸，否則須連帶賠償300萬元，但事後宋妻發現，兩人私下仍有接觸，甚至更錄下「抱你也射不出來」、「幫老公弄一下」等鹹濕對話，讓她一怒之下向2人求償300萬元，對此，法官認為宋男、阮女違反約定，判2人應賠償300萬元給宋妻。

據調查，宋男、阮女2018年5月在汽車旅館幽會，被宋妻查獲，當天晚上3人於派出所以30萬元和解，並在和解書中約定，宋男、阮女2人日後不得見面或有任何接觸，若經查證屬實，2人須連帶賠償300萬元。但事後宋妻發現，2人仍持續通話、見面，讓她備感打擊，身心痛苦，因而提起訴訟，要求丈夫與阮女須依和解書約定連帶賠償300萬元。

判決書指出，法院審理時，宋男未到場，而阮女則表示在簽訂和解書後完全沒有見面、接觸，並稱，當初在和解書上簽字時，是因初到台灣，語言不通，看不懂中文，是宋妻與其友人叫她在和解書上簽字，她就簽了。但法院調查後發現，和解書中有條特別約定，「阮女同意由宋男確認和解書內容，確認無誤後簽名」，並按捺指印，認為阮女明確知悉和解書內容。

另外，法院勘驗宋妻提出的錄音檔案後發現，宋男與阮女於簽訂和解書後的8到10月仍相互致電，通話內容包括「你穿那麼麼短不是就是要給人看嗎」、「怕你走不動，要不要揹你」、「幫老公弄一下」、「我抱你也射不出來」、「你不要摸我這裡，你現在不能用還摸」等曖昧內容，法官認定被告2人違反和解書約定，自應履行該和解書約定之賠償，判宋男及阮女應賠償宋妻300萬元。

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